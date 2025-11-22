BiržaDEX+
Pirkti kriptovaliutasRinkosSpotAteities sandoriai500XUždirbtiĮvykiai
Daugiau
CHZ Frenzy
Šiandienos tiesioginė Index Token kaina yra 0 USD.IT Rinkos kapitalizacija yra 5,531.12 USD. Stebėkite IT į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!Šiandienos tiesioginė Index Token kaina yra 0 USD.IT Rinkos kapitalizacija yra 5,531.12 USD. Stebėkite IT į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!

Daugiau apie IT

IT Kainos informacija

Kas yra IT

IT Baltoji knyga

IT Oficiali svetainė

IT Tokenomika

IT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Index Token logotipas

Index Token kaina (IT)

Neįtraukta į sąrašą

1 IT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-2.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Index Token (IT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 17:52:21(UTC+8)

Index Token kaina šiandien

Šiandienos Index Token (IT) tiesioginė kaina yra --, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 2.01%. Dabartinis IT į USD konversijos rodiklis yra -- už IT.

Index Token šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą $ 5,531.12, o apyvartoje yra 10.00B IT. Per pastarąsias 24 valandas IT prekyba svyravo tarp $ 0 (žemiausios) ir $ 0 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra $ 0, o visų laikų žemiausia – $ 0.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip IT judėjo -- per pastarąją valandą ir -31.23% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė --.

Index Token (IT) rinkos informacija

$ 5.53K
$ 5.53K$ 5.53K

--
----

$ 5.53K
$ 5.53K$ 5.53K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė Index Token rinkos kapitalizacija yra $ 5.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IT apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.53K

Index Token Kainų istorija USD

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.01%

-31.23%

-31.23%

Index Token (IT) kainos istorija USD

Šiandienos Index Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Index Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Index Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Index Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.01%
30 dienų$ 0-37.22%
60 dienų$ 0-68.17%
90 dienų$ 0--

Kainos prognozė Index Token

Index Token (IT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IT 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
Index Token (IT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Index Token kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

MEXC įrankiai
Norėdami gauti realaus laiko scenarijų prognozes ir labiau suasmenintą analizę, vartotojai gali naudoti MEXC kainų prognozavimo įrankį ir dirbtinio intelekto rinkos įžvalgas.
Atsakomybės apribojimas: Šie scenarijai yra iliustraciniai ir edukaciniai; kriptovaliutos yra nepastovios – prieš priimdami sprendimus atlikite savo tyrimą (DYOR).
Norite sužinoti, kokia Index Token kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų IT kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami Index Token Kainų prognozavimas.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Index Token (IT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Index Token

Kiek 1 Index Token bus vertas 2030 m.?
Jei Index Token augtų 5 % per metus, jos numatoma vertė iki 2026 m. galėtų pasiekti apie $--, $-- iki 2030 m., $-- iki 2035 m. ir $-- iki 2040 m. Šie skaičiai iliustruoja stabilų sudėtinį augimo scenarijų, nors tikroji ateities kaina priklausys nuo rinkos priėmimo, reguliavimo pokyčių ir makroekonominių sąlygų. Visą prognozių lentelę, kurioje pateikiamas išsamus Index Token potencialių kainų ir numatomos investicijų grąžos suskirstymas pagal metus, galite peržiūrėti toliau pateiktoje lentelėje.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 17:52:21(UTC+8)

Index Token (IT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
11-21 21:37:03Sektoriaus naujienos
Total cryptocurrency market cap falls below $3 trillion, with a 24-hour decline of 8.5%
11-21 15:19:55Sektoriaus naujienos
Total crypto market cap drops to $3 trillion
11-21 11:48:26Sektoriaus naujienos
Crypto Fear Index Drops to 14, Market in "Extreme Fear" State
11-21 07:03:32Sektoriaus naujienos
Over the past 24 hours, the market has seen $911 million in liquidations, with over 230,000 traders liquidated
11-21 05:38:38Sektoriaus naujienos
U.S. September non-farm employment growth accelerates but unemployment rate rises, labor market may still show weakness
11-20 18:24:11Sektoriaus naujienos
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $75.40 million, while Ethereum spot ETF experienced a net outflow of $37.40 million

Naršyti daugiau apie Index Token

Daugiau kriptovaliutų, kurias verta išbandyti

Populiariausios kriptovaliutos su rinkos duomenimis, prieinamos MEXC platformoje

KARŠTA

Dabar populiariausios kriptovaliutos rinkoje

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
UCN

UCN

UCN
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Naujai pridėta

Naujai įtrauktos kriptovaliutos prekybai

MineD

MineD

DIGI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Astra Network

Astra Network

AHN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PowerLink

PowerLink

PLK

$0.4710
$0.4710$0.4710

+1,784.00%

AERIS AI

AERIS AI

AERIS

$1.7000
$1.7000$1.7000

+3,300.00%

Ultiland

Ultiland

ARTX

$0.1637
$0.1637$0.1637

+63.70%

Stipriausi kainos augimai

Didžiausi šios dienos kriptovaliutų šuoliai

AERIS AI

AERIS AI

AERIS

$1.7000
$1.7000$1.7000

+3,300.00%

REWARDS ON PROJECT

REWARDS ON PROJECT

RWD

$0.0063
$0.0063$0.0063

+231.57%

Chis AI

Chis AI

CHISAI

$0.29587
$0.29587$0.29587

+79.63%

Ultiland

Ultiland

ARTX

$0.1637
$0.1637$0.1637

+63.70%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.0005993
$0.0005993$0.0005993

+59.81%

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.