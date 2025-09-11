Idexo kaina (IDO)
Idexo (IDO) realiojo laiko kaina yra $0.0355803. Per pastarąsias 24 valandas IDO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IDO kaina yra $ 0.644117, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IDO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -6.15%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Idexo rinkos kapitalizacija yra $ 2.94M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IDO apyvartoje yra 82.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.56M
Šiandienos Idexo kainos pokytis į USD: $ 0.
Idexo 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008548451.
Idexo 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0351906494.
Idexo 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ +0.0008548451
|+2.40%
|60 dienų
|$ +0.0351906494
|+98.90%
|90 dienų
|$ 0
|--
Idexo has built a cross-chain NFT API that anyone can use to build NFTs and Marketplaces into their applications in just a few lines of code and a simplified economic model that enables transactions to happen with just an API key rather than a blockchain wallet and with stable pricing for methods on different chains such as Arweave, Avalanche, BSC, Ethereum and Polygon with more in the pipeline. This is especially useful for games and web applications and yet has broad use cases across many different industries and great appeal to the vast majority of developers who have yet to adopt blockchain. Idexo used its own platform to create novel innovations such as letting users mint NFTs on Twitter and Telegram with simple commands. These growth hacks led to rapid growth of the idexo Community to 30K on Telegram and 16K on Twitter in a few short months. Idexo has since turned this into a product called the Community Development Kit that any project can use to growth their user base with NFT-based programs. Idexo has recently signed its first CDK customer and has many more interested.
