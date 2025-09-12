Daugiau apie $HUSKY

Husky ($HUSKY) kainos grafikas realiu laiku
Husky ($HUSKY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Husky ($HUSKY) realiojo laiko kaina yra $0.00005985. Per pastarąsias 24 valandas $HUSKY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005863 iki aukščiausios $ 0.00005984 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $HUSKY kaina yra $ 0.00014588, o žemiausia – $ 0.00001982.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $HUSKY per pastarąją valandą pasikeitė +0.45%, per 24 valandas – +1.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Husky ($HUSKY) rinkos informacija

Dabartinė Husky rinkos kapitalizacija yra $ 59.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $HUSKY apyvartoje yra 998.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 998930778.3454411. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 59.77K

Husky ($HUSKY) kainos istorija USD

Šiandienos Husky kainos pokytis į USD: $ 0.
Husky 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000225668.
Husky 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000517372.
Husky 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00003132598441327252.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.92%
30 dienų$ +0.0000225668+37.71%
60 dienų$ +0.0000517372+86.44%
90 dienų$ +0.00003132598441327252+109.82%

Kas yra Husky ($HUSKY)

$HUSKY was chosen by Jupiter and brought to life by Moonshot. Thanks to the new algorithm with Meteora, we have a bright future ahead of us. $HUSKY is the coldest dog on Solana, within a few hours he has already made himself known and is now ready to fulfill his destiny. His mission is to explore the vast unknown, leading the charge with innovation and determination. As the Solana ecosystem grows, $HUSKY will continue to stand tall, ensuring that everyone knows about the power and resilience of the coldest dog in the blockchain space. Stay tuned for more adventures!

Husky ($HUSKY) išteklius

Oficiali svetainė

Husky kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Husky ($HUSKY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Husky ($HUSKY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Husky prognozes.

Peržiūrėkite Husky kainos prognozę dabar!

$HUSKY į vietos valiutas

Husky ($HUSKY) Tokenomika

Supratimas apie Husky ($HUSKY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $HUSKYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Husky ($HUSKY)

Kiek Husky($HUSKY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $HUSKY kaina USD valiuta yra 0.00005985USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $HUSKY į USD kaina?
Dabartinė $HUSKY kaina USD valiuta yra $ 0.00005985. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Husky rinkos kapitalizacija?
$HUSKY rinkos kapitalizacija yra $ 59.77KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $HUSKY apyvartoje?
$HUSKY apyvartoje yra 998.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $HUSKY kaina?
$HUSKY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00014588USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $HUSKY kaina?
$HUSKY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001982USD.
Kokia yra $HUSKY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $HUSKY yra --USD.
Ar $HUSKY kaina šiais metais kils?
$HUSKY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $HUSKY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.