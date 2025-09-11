HotCocoa kaina (HOTCOCOA)
HotCocoa (HOTCOCOA) realiojo laiko kaina yra $0.0059223. Per pastarąsias 24 valandas HOTCOCOA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00588077 iki aukščiausios $ 0.00603075 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOTCOCOA kaina yra $ 0.0071471, o žemiausia – $ 0.00447324.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOTCOCOA per pastarąją valandą pasikeitė +0.22%, per 24 valandas – -1.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė HotCocoa rinkos kapitalizacija yra $ 2.52M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HOTCOCOA apyvartoje yra 425.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 1600000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.45M
Šiandienos HotCocoa kainos pokytis į USD: $ 0.
HotCocoa 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004781055.
HotCocoa 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000575991.
HotCocoa 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-1.01%
|30 dienų
|$ +0.0004781055
|+8.07%
|60 dienų
|$ +0.0000575991
|+0.97%
|90 dienų
|$ 0
|--
HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond.
Kiek kainuos HotCocoa (HOTCOCOA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HotCocoa (HOTCOCOA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HotCocoa prognozes.
Peržiūrėkite HotCocoa kainos prognozę dabar!
Supratimas apie HotCocoa (HOTCOCOA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOTCOCOAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.