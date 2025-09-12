Daugiau apie HNST

HNST Kainos informacija

HNST Baltoji knyga

HNST Oficiali svetainė

HNST Tokenomika

HNST Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Honest logotipas

Honest kaina (HNST)

Neįtraukta į sąrašą

1 HNST į USD – tiesioginė kaina:

$0.00310454
$0.00310454$0.00310454
-3.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Honest (HNST) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:52:19(UTC+8)

Honest (HNST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00309128
$ 0.00309128$ 0.00309128
24 val. žemiausia
$ 0.0032245
$ 0.0032245$ 0.0032245
24 val. aukščiausia

$ 0.00309128
$ 0.00309128$ 0.00309128

$ 0.0032245
$ 0.0032245$ 0.0032245

$ 0.140228
$ 0.140228$ 0.140228

$ 0.00118207
$ 0.00118207$ 0.00118207

+0.01%

-3.64%

+2.24%

+2.24%

Honest (HNST) realiojo laiko kaina yra $0.00310454. Per pastarąsias 24 valandas HNST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00309128 iki aukščiausios $ 0.0032245 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HNST kaina yra $ 0.140228, o žemiausia – $ 0.00118207.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HNST per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – -3.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Honest (HNST) rinkos informacija

$ 422.22K
$ 422.22K$ 422.22K

--
----

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

136.00M
136.00M 136.00M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Dabartinė Honest rinkos kapitalizacija yra $ 422.22K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HNST apyvartoje yra 136.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.24M

Honest (HNST) kainos istorija USD

Šiandienos Honest kainos pokytis į USD: $ -0.000117550781125631.
Honest 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002985958.
Honest 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004518595.
Honest 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000894773469829835.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000117550781125631-3.64%
30 dienų$ +0.0002985958+9.62%
60 dienų$ +0.0004518595+14.55%
90 dienų$ -0.0000894773469829835-2.80%

Kas yra Honest (HNST)

Honest (HNST) is the native currency of NOBI (formerly Honest Mining), a super app for you to grow your crypto - the easy way. NOBI offers algorithmic / robo trading, DeFi powered crypto savings and staking services for many different coins.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Honest (HNST) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Honest kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Honest (HNST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Honest (HNST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Honest prognozes.

Peržiūrėkite Honest kainos prognozę dabar!

HNST į vietos valiutas

Honest (HNST) Tokenomika

Supratimas apie Honest (HNST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HNSTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Honest (HNST)

Kiek Honest(HNST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HNST kaina USD valiuta yra 0.00310454USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HNST į USD kaina?
Dabartinė HNST kaina USD valiuta yra $ 0.00310454. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Honest rinkos kapitalizacija?
HNST rinkos kapitalizacija yra $ 422.22KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HNST apyvartoje?
HNST apyvartoje yra 136.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HNST kaina?
HNST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.140228USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HNST kaina?
HNST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00118207USD.
Kokia yra HNST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HNST yra --USD.
Ar HNST kaina šiais metais kils?
HNST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HNST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:52:19(UTC+8)

Honest (HNST) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.