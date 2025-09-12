Hibernates kaina (HIBER)
-26.94%
-38.86%
-12.53%
-12.53%
Hibernates (HIBER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HIBER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HIBER kaina yra $ 0.01204488, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HIBER per pastarąją valandą pasikeitė -26.94%, per 24 valandas – -38.86%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Hibernates rinkos kapitalizacija yra $ 86.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HIBER apyvartoje yra 999.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 999782028.885386. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 86.99K
Šiandienos Hibernates kainos pokytis į USD: $ 0.
Hibernates 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hibernates 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hibernates 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-38.86%
|30 dienų
|$ 0
|-38.83%
|60 dienų
|$ 0
|-62.82%
|90 dienų
|$ 0
|--
Kiek kainuos Hibernates (HIBER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hibernates (HIBER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hibernates prognozes.
Peržiūrėkite Hibernates kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Hibernates (HIBER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HIBERišsamią tokeno tokenomiką dabar!
