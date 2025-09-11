Daugiau apie HERB

HERBCOIN kaina (HERB)

Neįtraukta į sąrašą

1 HERB į USD – tiesioginė kaina:

-1.50%1D
USD
HERBCOIN (HERB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:07:06(UTC+8)

HERBCOIN (HERB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-3.14%

-1.50%

-6.86%

-6.86%

HERBCOIN (HERB) realiojo laiko kaina yra $0.138971. Per pastarąsias 24 valandas HERB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.133516 iki aukščiausios $ 0.147087 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HERB kaina yra $ 0.40991, o žemiausia – $ 0.03904678.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HERB per pastarąją valandą pasikeitė -3.14%, per 24 valandas – -1.50%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HERBCOIN (HERB) rinkos informacija

Dabartinė HERBCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 13.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HERB apyvartoje yra 92.31M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.21M

HERBCOIN (HERB) kainos istorija USD

Šiandienos HERBCOIN kainos pokytis į USD: $ -0.002123451696055.
HERBCOIN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0372809441.
HERBCOIN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0216283068.
HERBCOIN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.14414887265531546.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002123451696055-1.50%
30 dienų$ +0.0372809441+26.83%
60 dienų$ +0.0216283068+15.56%
90 dienų$ -0.14414887265531546-50.91%

Kas yra HERBCOIN (HERB)

Project to grow medical medicinal plants Thai traditional medicine Integrative medicine has a Marketplace system in the HERBCOIN ecosystem, a POS (Staking) system, and an Application wallet Finnext Wallet developed to support use.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

HERBCOIN (HERB) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

HERBCOIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HERBCOIN (HERB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HERBCOIN (HERB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HERBCOIN prognozes.

Peržiūrėkite HERBCOIN kainos prognozę dabar!

HERB į vietos valiutas

HERBCOIN (HERB) Tokenomika

Supratimas apie HERBCOIN (HERB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HERBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HERBCOIN (HERB)

Kiek HERBCOIN(HERB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HERB kaina USD valiuta yra 0.138971USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HERB į USD kaina?
Dabartinė HERB kaina USD valiuta yra $ 0.138971. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HERBCOIN rinkos kapitalizacija?
HERB rinkos kapitalizacija yra $ 13.12MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HERB apyvartoje?
HERB apyvartoje yra 92.31MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HERB kaina?
HERB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.40991USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HERB kaina?
HERB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03904678USD.
Kokia yra HERB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HERB yra --USD.
Ar HERB kaina šiais metais kils?
HERB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HERB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:07:06(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.