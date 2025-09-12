Daugiau apie HEIDRUN

HEIDRUN Kainos informacija

HEIDRUN Oficiali svetainė

HEIDRUN Tokenomika

HEIDRUN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Heidrun logotipas

Heidrun kaina (HEIDRUN)

Neįtraukta į sąrašą

1 HEIDRUN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00012036
$0.00012036$0.00012036
+0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Heidrun (HEIDRUN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:26:08(UTC+8)

Heidrun (HEIDRUN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.21%

+0.56%

-4.33%

-4.33%

Heidrun (HEIDRUN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HEIDRUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HEIDRUN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HEIDRUN per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – +0.56%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Heidrun (HEIDRUN) rinkos informacija

$ 119.22K
$ 119.22K$ 119.22K

--
----

$ 119.22K
$ 119.22K$ 119.22K

990.53M
990.53M 990.53M

990,528,749.0849032
990,528,749.0849032 990,528,749.0849032

Dabartinė Heidrun rinkos kapitalizacija yra $ 119.22K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HEIDRUN apyvartoje yra 990.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 990528749.0849032. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 119.22K

Heidrun (HEIDRUN) kainos istorija USD

Šiandienos Heidrun kainos pokytis į USD: $ 0.
Heidrun 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Heidrun 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Heidrun 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.56%
30 dienų$ 0-2.07%
60 dienų$ 0-14.06%
90 dienų$ 0--

Kas yra Heidrun (HEIDRUN)

Heidrun is a visionary project that seamlessly integrates cutting-edge blockchain technology with the transformative power of AI. By leveraging Web3 gaming and decentralized AI utilities, Heidrun is reshaping the crypto landscape with unparalleled innovation and user engagement. Whether you're a gamer seeking immersive experiences, an investor exploring groundbreaking opportunities, or a blockchain enthusiast eager for the next evolution in decentralized ecosystems, Heidrun offers a dynamic platform tailored to your aspirations. With a focus on accessibility, scalability, and real-world utility, Heidrun paves the way for a future where technology, creativity, and community thrive in harmony, setting new standards for excellence in the Web3 space.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Heidrun (HEIDRUN) išteklius

Oficiali svetainė

Heidrun kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Heidrun (HEIDRUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Heidrun (HEIDRUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Heidrun prognozes.

Peržiūrėkite Heidrun kainos prognozę dabar!

HEIDRUN į vietos valiutas

Heidrun (HEIDRUN) Tokenomika

Supratimas apie Heidrun (HEIDRUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HEIDRUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Heidrun (HEIDRUN)

Kiek Heidrun(HEIDRUN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HEIDRUN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HEIDRUN į USD kaina?
Dabartinė HEIDRUN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Heidrun rinkos kapitalizacija?
HEIDRUN rinkos kapitalizacija yra $ 119.22KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HEIDRUN apyvartoje?
HEIDRUN apyvartoje yra 990.53MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HEIDRUN kaina?
HEIDRUN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HEIDRUN kaina?
HEIDRUN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HEIDRUN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HEIDRUN yra --USD.
Ar HEIDRUN kaina šiais metais kils?
HEIDRUN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HEIDRUN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:26:08(UTC+8)

Heidrun (HEIDRUN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.