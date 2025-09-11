Daugiau apie HATCH

Hatch kaina (HATCH)

Neįtraukta į sąrašą

1 HATCH į USD – tiesioginė kaina:

$0.0094853
$0.0094853
-9.80%1D
USD
Hatch (HATCH) kainos grafikas realiu laiku
Hatch (HATCH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00945857
$ 0.00945857
24 val. žemiausia
$ 0.01054871
$ 0.01054871
24 val. aukščiausia

$ 0.00945857
$ 0.00945857

$ 0.01054871
$ 0.01054871

$ 0.13185
$ 0.13185

$ 0.00945857
$ 0.00945857

-7.62%

-9.81%

-6.16%

-6.16%

Hatch (HATCH) realiojo laiko kaina yra $0.0094853. Per pastarąsias 24 valandas HATCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00945857 iki aukščiausios $ 0.01054871 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HATCH kaina yra $ 0.13185, o žemiausia – $ 0.00945857.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HATCH per pastarąją valandą pasikeitė -7.62%, per 24 valandas – -9.81%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hatch (HATCH) rinkos informacija

$ 10.33M
$ 10.33M

--
--

$ 10.33M
$ 10.33M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė Hatch rinkos kapitalizacija yra $ 10.33M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HATCH apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.33M

Hatch (HATCH) kainos istorija USD

Šiandienos Hatch kainos pokytis į USD: $ -0.001032873904895485.
Hatch 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0019867918.
Hatch 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0059918687.
Hatch 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001032873904895485-9.81%
30 dienų$ -0.0019867918-20.94%
60 dienų$ -0.0059918687-63.17%
90 dienų$ 0--

Kas yra Hatch (HATCH)

$HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Hatch (HATCH) išteklius

Oficiali svetainė

Hatch kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hatch (HATCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hatch (HATCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hatch prognozes.

Peržiūrėkite Hatch kainos prognozę dabar!

HATCH į vietos valiutas

Hatch (HATCH) Tokenomika

Supratimas apie Hatch (HATCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HATCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hatch (HATCH)

Kiek Hatch(HATCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HATCH kaina USD valiuta yra 0.0094853USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HATCH į USD kaina?
Dabartinė HATCH kaina USD valiuta yra $ 0.0094853. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hatch rinkos kapitalizacija?
HATCH rinkos kapitalizacija yra $ 10.33MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HATCH apyvartoje?
HATCH apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HATCH kaina?
HATCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.13185USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HATCH kaina?
HATCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00945857USD.
Kokia yra HATCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HATCH yra --USD.
Ar HATCH kaina šiais metais kils?
HATCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HATCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.