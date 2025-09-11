Hara kaina (HART)
Hara (HART) realiojo laiko kaina yra $0.00225274. Per pastarąsias 24 valandas HART svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0022427 iki aukščiausios $ 0.00237 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HART kaina yra $ 0.03292409, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HART per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – +0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Hara rinkos kapitalizacija yra $ 2.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HART apyvartoje yra 1.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 1200000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.70M
Šiandienos Hara kainos pokytis į USD: $ 0.
Hara 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008043043.
Hara 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000350855.
Hara 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.08%
|30 dienų
|$ +0.0008043043
|+35.70%
|60 dienų
|$ +0.0000350855
|+1.56%
|90 dienų
|$ 0
|--
Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.
