Daugiau apie HART

HART Kainos informacija

HART Baltoji knyga

HART Oficiali svetainė

HART Tokenomika

HART Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Hara logotipas

Hara kaina (HART)

Neįtraukta į sąrašą

1 HART į USD – tiesioginė kaina:

$0.00225274
$0.00225274$0.00225274
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Hara (HART) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:18:25(UTC+8)

Hara (HART) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0022427
$ 0.0022427$ 0.0022427
24 val. žemiausia
$ 0.00237
$ 0.00237$ 0.00237
24 val. aukščiausia

$ 0.0022427
$ 0.0022427$ 0.0022427

$ 0.00237
$ 0.00237$ 0.00237

$ 0.03292409
$ 0.03292409$ 0.03292409

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

+0.08%

+0.18%

+0.18%

Hara (HART) realiojo laiko kaina yra $0.00225274. Per pastarąsias 24 valandas HART svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0022427 iki aukščiausios $ 0.00237 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HART kaina yra $ 0.03292409, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HART per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – +0.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hara (HART) rinkos informacija

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

--
----

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

1.20B
1.20B 1.20B

1,200,000,000.0
1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Dabartinė Hara rinkos kapitalizacija yra $ 2.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HART apyvartoje yra 1.20B vienetų, o bendras kiekis siekia 1200000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.70M

Hara (HART) kainos istorija USD

Šiandienos Hara kainos pokytis į USD: $ 0.
Hara 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008043043.
Hara 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000350855.
Hara 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.08%
30 dienų$ +0.0008043043+35.70%
60 dienų$ +0.0000350855+1.56%
90 dienų$ 0--

Kas yra Hara (HART)

Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Hara (HART) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Hara kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hara (HART) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hara (HART) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hara prognozes.

Peržiūrėkite Hara kainos prognozę dabar!

HART į vietos valiutas

Hara (HART) Tokenomika

Supratimas apie Hara (HART) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HARTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hara (HART)

Kiek Hara(HART) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HART kaina USD valiuta yra 0.00225274USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HART į USD kaina?
Dabartinė HART kaina USD valiuta yra $ 0.00225274. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hara rinkos kapitalizacija?
HART rinkos kapitalizacija yra $ 2.70MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HART apyvartoje?
HART apyvartoje yra 1.20BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HART kaina?
HART pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03292409USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HART kaina?
HART pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HART prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HART yra --USD.
Ar HART kaina šiais metais kils?
HART šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HART kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:18:25(UTC+8)

Hara (HART) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.