gSNAKE kaina (GSNAKE)

1 GSNAKE į USD – tiesioginė kaina:

$17.58
-0.80%1D
gSNAKE (GSNAKE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:49:58(UTC+8)

gSNAKE (GSNAKE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 17.06
24 val. žemiausia
$ 18.5
24 val. aukščiausia

$ 17.06
$ 18.5
$ 802.46
$ 15.7
+2.25%

-0.80%

-23.27%

-23.27%

gSNAKE (GSNAKE) realiojo laiko kaina yra $17.58. Per pastarąsias 24 valandas GSNAKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 17.06 iki aukščiausios $ 18.5 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GSNAKE kaina yra $ 802.46, o žemiausia – $ 15.7.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GSNAKE per pastarąją valandą pasikeitė +2.25%, per 24 valandas – -0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – -23.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

gSNAKE (GSNAKE) rinkos informacija

$ 317.83K
--
$ 1.09M
18.08K
62,210.899918915515
Dabartinė gSNAKE rinkos kapitalizacija yra $ 317.83K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GSNAKE apyvartoje yra 18.08K vienetų, o bendras kiekis siekia 62210.899918915515. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.09M

gSNAKE (GSNAKE) kainos istorija USD

Šiandienos gSNAKE kainos pokytis į USD: $ -0.14217227941565.
gSNAKE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -3.8590051380.
gSNAKE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -9.2481699600.
gSNAKE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -14.57297796580232.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.14217227941565-0.80%
30 dienų$ -3.8590051380-21.95%
60 dienų$ -9.2481699600-52.60%
90 dienų$ -14.57297796580232-45.32%

Kas yra gSNAKE (GSNAKE)

Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

gSNAKE (GSNAKE) išteklius

Oficiali svetainė

gSNAKE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos gSNAKE (GSNAKE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų gSNAKE (GSNAKE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes gSNAKE prognozes.

Peržiūrėkite gSNAKE kainos prognozę dabar!

GSNAKE į vietos valiutas

gSNAKE (GSNAKE) Tokenomika

Supratimas apie gSNAKE (GSNAKE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GSNAKEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie gSNAKE (GSNAKE)

Kiek gSNAKE(GSNAKE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GSNAKE kaina USD valiuta yra 17.58USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GSNAKE į USD kaina?
Dabartinė GSNAKE kaina USD valiuta yra $ 17.58. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra gSNAKE rinkos kapitalizacija?
GSNAKE rinkos kapitalizacija yra $ 317.83KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GSNAKE apyvartoje?
GSNAKE apyvartoje yra 18.08KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GSNAKE kaina?
GSNAKE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 802.46USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GSNAKE kaina?
GSNAKE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 15.7USD.
Kokia yra GSNAKE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GSNAKE yra --USD.
Ar GSNAKE kaina šiais metais kils?
GSNAKE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GSNAKE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.