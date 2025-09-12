Daugiau apie GRRR

Grrr kaina (GRRR)

Neįtraukta į sąrašą

1 GRRR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00115569
$0.00115569$0.00115569
-10.30%1D
Grrr (GRRR) kainos grafikas realiu laiku
Grrr (GRRR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00115725
$ 0.00115725$ 0.00115725
24 val. žemiausia
$ 0.00129633
$ 0.00129633$ 0.00129633
24 val. aukščiausia

$ 0.00115725
$ 0.00115725$ 0.00115725

$ 0.00129633
$ 0.00129633$ 0.00129633

$ 0.00490953
$ 0.00490953$ 0.00490953

$ 0
$ 0$ 0

-0.86%

-10.25%

+10.48%

+10.48%

Grrr (GRRR) realiojo laiko kaina yra $0.00115645. Per pastarąsias 24 valandas GRRR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00115725 iki aukščiausios $ 0.00129633 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRRR kaina yra $ 0.00490953, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRRR per pastarąją valandą pasikeitė -0.86%, per 24 valandas – -10.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Grrr (GRRR) rinkos informacija

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

997.93M
997.93M 997.93M

997,925,222.956489
997,925,222.956489 997,925,222.956489

Dabartinė Grrr rinkos kapitalizacija yra $ 1.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GRRR apyvartoje yra 997.93M vienetų, o bendras kiekis siekia 997925222.956489. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.15M

Grrr (GRRR) kainos istorija USD

Šiandienos Grrr kainos pokytis į USD: $ -0.000132080330686223.
Grrr 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000993991.
Grrr 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000091764.
Grrr 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000214485675992843.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000132080330686223-10.25%
30 dienų$ -0.0000993991-8.59%
60 dienų$ -0.0000091764-0.79%
90 dienų$ -0.0000214485675992843-1.82%

Kas yra Grrr (GRRR)

$Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Grrr (GRRR) išteklius

Oficiali svetainė

Grrr kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Grrr (GRRR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Grrr (GRRR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Grrr prognozes.

Peržiūrėkite Grrr kainos prognozę dabar!

GRRR į vietos valiutas

Grrr (GRRR) Tokenomika

Supratimas apie Grrr (GRRR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRRRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Grrr (GRRR)

Kiek Grrr(GRRR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GRRR kaina USD valiuta yra 0.00115645USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GRRR į USD kaina?
Dabartinė GRRR kaina USD valiuta yra $ 0.00115645. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Grrr rinkos kapitalizacija?
GRRR rinkos kapitalizacija yra $ 1.15MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GRRR apyvartoje?
GRRR apyvartoje yra 997.93MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GRRR kaina?
GRRR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00490953USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GRRR kaina?
GRRR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GRRR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GRRR yra --USD.
Ar GRRR kaina šiais metais kils?
GRRR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GRRR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Grrr (GRRR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

