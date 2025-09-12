Daugiau apie GRAI

Grai logotipas

Grai kaina (GRAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 GRAI į USD – tiesioginė kaina:

$1.15
$1.15$1.15
-0.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Grai (GRAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:24:34(UTC+8)

Grai (GRAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
24 val. žemiausia
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 val. aukščiausia

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 0.680901
$ 0.680901$ 0.680901

+1.41%

-0.94%

+11.07%

+11.07%

Grai (GRAI) realiojo laiko kaina yra $1.15. Per pastarąsias 24 valandas GRAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.13 iki aukščiausios $ 1.17 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRAI kaina yra $ 1.74, o žemiausia – $ 0.680901.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRAI per pastarąją valandą pasikeitė +1.41%, per 24 valandas – -0.94%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Grai (GRAI) rinkos informacija

$ 277.11K
$ 277.11K$ 277.11K

--
----

$ 277.11K
$ 277.11K$ 277.11K

241.86K
241.86K 241.86K

241,856.7309945899
241,856.7309945899 241,856.7309945899

Dabartinė Grai rinkos kapitalizacija yra $ 277.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GRAI apyvartoje yra 241.86K vienetų, o bendras kiekis siekia 241856.7309945899. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 277.11K

Grai (GRAI) kainos istorija USD

Šiandienos Grai kainos pokytis į USD: $ -0.010904601633036.
Grai 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0879739650.
Grai 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1746864950.
Grai 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1431136544047399.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.010904601633036-0.94%
30 dienų$ +0.0879739650+7.65%
60 dienų$ +0.1746864950+15.19%
90 dienų$ +0.1431136544047399+14.21%

Kas yra Grai (GRAI)

Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita!

Grai (GRAI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Grai kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Grai (GRAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Grai (GRAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Grai prognozes.

Peržiūrėkite Grai kainos prognozę dabar!

GRAI į vietos valiutas

Grai (GRAI) Tokenomika

Supratimas apie Grai (GRAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Grai (GRAI)

Kiek Grai(GRAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GRAI kaina USD valiuta yra 1.15USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GRAI į USD kaina?
Dabartinė GRAI kaina USD valiuta yra $ 1.15. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Grai rinkos kapitalizacija?
GRAI rinkos kapitalizacija yra $ 277.11KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GRAI apyvartoje?
GRAI apyvartoje yra 241.86KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GRAI kaina?
GRAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.74USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GRAI kaina?
GRAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.680901USD.
Kokia yra GRAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GRAI yra --USD.
Ar GRAI kaina šiais metais kils?
GRAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GRAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:24:34(UTC+8)

Grai (GRAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.