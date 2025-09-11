Daugiau apie GRAY

Gradient kaina (GRAY)

Neįtraukta į sąrašą

1 GRAY į USD – tiesioginė kaina:

+8.60%1D
Gradient (GRAY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:05:15(UTC+8)

Gradient (GRAY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+1.37%

+8.66%

-13.89%

-13.89%

Gradient (GRAY) realiojo laiko kaina yra $0.925617. Per pastarąsias 24 valandas GRAY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.851859 iki aukščiausios $ 0.925581 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRAY kaina yra $ 2.69, o žemiausia – $ 0.069845.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRAY per pastarąją valandą pasikeitė +1.37%, per 24 valandas – +8.66%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gradient (GRAY) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Gradient rinkos kapitalizacija yra $ 9.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GRAY apyvartoje yra 10.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.24M

Gradient (GRAY) kainos istorija USD

Šiandienos Gradient kainos pokytis į USD: $ +0.073757.
Gradient 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4303268407.
Gradient 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4624492680.
Gradient 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.587132725208308.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.073757+8.66%
30 dienų$ -0.4303268407-46.49%
60 dienų$ -0.4624492680-49.96%
90 dienų$ -0.587132725208308-38.81%

Kas yra Gradient (GRAY)

Gradient proposes a new off-market trading layer. Composed of the CORE (Coordinated Order Routing Engine) and 3 modular trading layers, Gradient is engineered to allow for price-impact free trading. This is achieved by leveraging native market-making & dynamic peer-matching. DEX aggregation is implemented as a fallback to allow for a frictionless trading experience. The $GRAY token acts as the core economic component of the Gradient ecosystem.

Gradient (GRAY) išteklius

Gradient kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gradient (GRAY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gradient (GRAY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gradient prognozes.

Peržiūrėkite Gradient kainos prognozę dabar!

GRAY į vietos valiutas

Gradient (GRAY) Tokenomika

Supratimas apie Gradient (GRAY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRAYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gradient (GRAY)

Kiek Gradient(GRAY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GRAY kaina USD valiuta yra 0.925617USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GRAY į USD kaina?
Dabartinė GRAY kaina USD valiuta yra $ 0.925617. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gradient rinkos kapitalizacija?
GRAY rinkos kapitalizacija yra $ 9.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GRAY apyvartoje?
GRAY apyvartoje yra 10.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GRAY kaina?
GRAY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.69USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GRAY kaina?
GRAY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.069845USD.
Kokia yra GRAY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GRAY yra --USD.
Ar GRAY kaina šiais metais kils?
GRAY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GRAY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:05:15(UTC+8)

