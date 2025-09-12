Gradient (GRAY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gradient kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GRAY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gradient kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Gradient kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:09:22(UTC+8)

Gradient Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gradient (GRAY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gradient galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.089 prekybos kainą 2025 m.

Gradient (GRAY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gradient galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1434 prekybos kainą 2026 m.

Gradient (GRAY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GRAY ateities kaina yra $ 1.2006 su 10.25% augimo norma.

Gradient (GRAY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GRAY ateities kaina yra $ 1.2606 su 15.76% augimo norma.

Gradient (GRAY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GRAY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.3236, o augimo norma – 21.55%.

Gradient (GRAY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GRAY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3898, o augimo norma – 27.63%.

Gradient (GRAY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gradient kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.2639 prekybos kainą.

Gradient (GRAY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gradient kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.6877 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.089
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1434
    5.00%
  • 2027
    $ 1.2006
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2606
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3236
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3898
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4593
    34.01%
  • 2032
    $ 1.5323
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.6089
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6893
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7738
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8625
    71.03%
  • 2037
    $ 1.9556
    79.59%
  • 2038
    $ 2.0534
    88.56%
  • 2039
    $ 2.1561
    97.99%
  • 2040
    $ 2.2639
    107.89%
Trumpalaikės Gradient kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.089
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.0891
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0900
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.0934
    0.41%
Gradient (GRAY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GRAY kaina yra $1.089. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gradient (GRAY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GRAY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0891. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gradient (GRAY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GRAY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0900. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gradient (GRAY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GRAY kaina yra $1.0934. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gradient kainų statistika

--
----

--

$ 10.86M
$ 10.86M$ 10.86M

10.00M
10.00M 10.00M

--
----

--

Naujausia GRAY kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GRAY turi 10.00M apyvartą ir $ 10.86M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Gradient istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gradient, dabartinė Gradient kaina yra 1.089USD. Apyvartinė Gradient (GRAY) pasiūla yra 10.00M GRAY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $10,863,516.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    19.25%
    $ 0.17577
    $ 1.089
    $ 0.913131
  • 7 dienos
    -1.48%
    $ -0.016128
    $ 1.9325
    $ 0.752392
  • 30 dienų
    -43.13%
    $ -0.469688
    $ 1.9325
    $ 0.752392
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gradient kaina pasikeitė $0.17577, atspindinti 19.25% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gradient buvo prekiaujama aukščiausia $1.9325 ir žemiausia $0.752392. Kainos pokytis buvo -1.48%. Ši naujausia tendencija parodo GRAY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gradient įvyko -43.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.469688 vertę. Tai rodo, kad GRAY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Gradient (GRAY) kainų prognozės modulis?

Gradient Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GRAY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gradient ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GRAY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gradient kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GRAY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GRAY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gradient potencialą.

Kodėl GRAY kainų prognozė yra svarbi?

GRAY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GRAY dabar?
Pagal jūsų prognozes, GRAY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GRAY kainų prognozė?
Remiantis Gradient (GRAY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GRAY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GRAY 2026 m.?
1 vieneto Gradient (GRAY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GRAY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GRAY kaina 2027 m.?
Gradient (GRAY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GRAY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GRAY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gradient (GRAY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GRAY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gradient (GRAY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GRAY 2030 m.?
1 vieneto Gradient (GRAY) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GRAY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GRAY kainų prognozė 2040 metams?
Gradient (GRAY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GRAY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:09:22(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.