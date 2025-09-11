GOUT kaina (GOUT)
GOUT (GOUT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GOUT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOUT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOUT per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +1.27%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.10%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė GOUT rinkos kapitalizacija yra $ 6.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GOUT apyvartoje yra 152.76B vienetų, o bendras kiekis siekia 152759690001.31778. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.26M
Šiandienos GOUT kainos pokytis į USD: $ 0.
GOUT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
GOUT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
GOUT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.27%
|30 dienų
|$ 0
|+5.22%
|60 dienų
|$ 0
|-49.69%
|90 dienų
|$ 0
|--
GOUT COIN is a project on the BSC chain. It aims to create a global MEME ecosystem where fun and wealth can freely flow among users. It is more than just a meme token; it symbolizes victory over struggle and unites those who dare to dream, forming a decentralized community for winners. The project has a unique economic model with a three-pool backstop burning mechanism. Its token supply is 210 billion, with specific allocations for private sales, BNB pool, USDT pool, and burning. Users can earn BNB through yield farming on PancakeSwap by staking tokens. People can obtain GOUT by providing value to others through various means such as social interaction, work, and investment. It allows users to explore a new world where fun and wealth are intertwined.
Supratimas apie GOUT (GOUT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOUTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
