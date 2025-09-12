Daugiau apie GOOSE

Goose kaina (GOOSE)

Neįtraukta į sąrašą

1 GOOSE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
Goose (GOOSE) kainos grafikas realiu laiku
Goose (GOOSE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00291861
$ 0.00291861$ 0.00291861

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Goose (GOOSE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GOOSE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOOSE kaina yra $ 0.00291861, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOOSE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Goose (GOOSE) rinkos informacija

$ 8.53K
$ 8.53K$ 8.53K

--
----

$ 8.53K
$ 8.53K$ 8.53K

888.00M
888.00M 888.00M

888,000,000.0
888,000,000.0 888,000,000.0

Dabartinė Goose rinkos kapitalizacija yra $ 8.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GOOSE apyvartoje yra 888.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 888000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.53K

Goose (GOOSE) kainos istorija USD

Šiandienos Goose kainos pokytis į USD: $ 0.
Goose 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Goose 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Goose 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-5.55%
60 dienų$ 0+31.32%
90 dienų$ 0--

Kas yra Goose (GOOSE)

$GOOSE is a cryptocurrency project focused on creating value for its holders through innovative tokenomics and community-driven initiatives. The project aims to provide sustainable returns and growth opportunities by leveraging a unique reward mechanism, where users can earn and stake tokens. $GOOSE is designed to encourage both long-term holding and active participation, with a transparent and experienced team committed to building a strong, engaged community. Its utility includes staking rewards, governance participation, and potential integration with future DeFi applications.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Goose (GOOSE) išteklius

Oficiali svetainė

Goose kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Goose (GOOSE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Goose (GOOSE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Goose prognozes.

Peržiūrėkite Goose kainos prognozę dabar!

GOOSE į vietos valiutas

Goose (GOOSE) Tokenomika

Supratimas apie Goose (GOOSE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOOSEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Goose (GOOSE)

Kiek Goose(GOOSE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GOOSE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GOOSE į USD kaina?
Dabartinė GOOSE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Goose rinkos kapitalizacija?
GOOSE rinkos kapitalizacija yra $ 8.53KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GOOSE apyvartoje?
GOOSE apyvartoje yra 888.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GOOSE kaina?
GOOSE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00291861USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GOOSE kaina?
GOOSE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GOOSE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GOOSE yra --USD.
Ar GOOSE kaina šiais metais kils?
GOOSE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GOOSE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.