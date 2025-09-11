Golem kaina (GLM)
+0.56%
-1.60%
+4.03%
+4.03%
Golem (GLM) realiojo laiko kaina yra $0.241618. Per pastarąsias 24 valandas GLM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.239324 iki aukščiausios $ 0.245884 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GLM kaina yra $ 1.32, o žemiausia – $ 0.00913753.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GLM per pastarąją valandą pasikeitė +0.56%, per 24 valandas – -1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Golem rinkos kapitalizacija yra $ 241.12M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GLM apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 241.12M
Šiandienos Golem kainos pokytis į USD: $ -0.0039372285956776.
Golem 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0107803669.
Golem 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0190062276.
Golem 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.01622934169373377.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0039372285956776
|-1.60%
|30 dienų
|$ -0.0107803669
|-4.46%
|60 dienų
|$ -0.0190062276
|-7.86%
|90 dienų
|$ +0.01622934169373377
|+7.20%
What Is Golem Network? Golem Network is an open-source, decentralized computing platform that is building an ecosystem to provide computing power to the AI industry. A peer-to-peer marketplace for distributed computing resources. Users engage directly on the Golem platform, exchanging GLM tokens for the utilization of their idle computing resources. Golem allows to break down tasks into smaller subtasks and distribute them across multiple providers, enabling parallel processing. This approach boosts efficiency and speeds up the completion of complex computations. What is GLM? GLM or Golem Network Token is needed to pay for computations on the network and is the currency that drives the marketplace. As a Requestor, you set a bid for an amount of GLM you are willing to pay to have your task completed. As a Provider, you earn GLM by computing tasks for Requestors. How can I get involved? If you want to stay up to date with the latest developments and updates, join the Golem Network Discord community here: https://chat.golem.network/ On Discord you can also find support to become a Provider or a Requestor in the Golem platform.
