Glitch Protocol logotipas

Glitch Protocol kaina (GLCH)

Neįtraukta į sąrašą

1 GLCH į USD – tiesioginė kaina:

$0.00352867
$0.00352867$0.00352867
0.00%1D
mexc
USD
Glitch Protocol (GLCH) kainos grafikas realiu laiku
Glitch Protocol (GLCH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00339863
$ 0.00339863$ 0.00339863
24 val. žemiausia
$ 0.00364364
$ 0.00364364$ 0.00364364
24 val. aukščiausia

$ 0.00339863
$ 0.00339863$ 0.00339863

$ 0.00364364
$ 0.00364364$ 0.00364364

$ 2.99
$ 2.99$ 2.99

$ 0.00252298
$ 0.00252298$ 0.00252298

+1.70%

+0.07%

-2.87%

-2.87%

Glitch Protocol (GLCH) realiojo laiko kaina yra $0.00352867. Per pastarąsias 24 valandas GLCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00339863 iki aukščiausios $ 0.00364364 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GLCH kaina yra $ 2.99, o žemiausia – $ 0.00252298.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GLCH per pastarąją valandą pasikeitė +1.70%, per 24 valandas – +0.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Glitch Protocol (GLCH) rinkos informacija

$ 247.50K
$ 247.50K$ 247.50K

--
----

$ 313.66K
$ 313.66K$ 313.66K

70.14M
70.14M 70.14M

88,888,888.0
88,888,888.0 88,888,888.0

Dabartinė Glitch Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 247.50K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GLCH apyvartoje yra 70.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 88888888.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 313.66K

Glitch Protocol (GLCH) kainos istorija USD

Šiandienos Glitch Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Glitch Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000207079.
Glitch Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001201342.
Glitch Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000645603377634123.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.07%
30 dienų$ +0.0000207079+0.59%
60 dienų$ +0.0001201342+3.40%
90 dienų$ -0.000645603377634123-15.46%

Kas yra Glitch Protocol (GLCH)

Glitch is a blockchain agnostic super protocol, purpose-built to facilitate trust-less money markets.

Glitch Protocol (GLCH) išteklius

Oficiali svetainė

Glitch Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Glitch Protocol (GLCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Glitch Protocol (GLCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Glitch Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Glitch Protocol kainos prognozę dabar!

GLCH į vietos valiutas

Glitch Protocol (GLCH) Tokenomika

Supratimas apie Glitch Protocol (GLCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GLCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Glitch Protocol (GLCH)

Kiek Glitch Protocol(GLCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GLCH kaina USD valiuta yra 0.00352867USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GLCH į USD kaina?
Dabartinė GLCH kaina USD valiuta yra $ 0.00352867. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Glitch Protocol rinkos kapitalizacija?
GLCH rinkos kapitalizacija yra $ 247.50KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GLCH apyvartoje?
GLCH apyvartoje yra 70.14MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GLCH kaina?
GLCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.99USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GLCH kaina?
GLCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00252298USD.
Kokia yra GLCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GLCH yra --USD.
Ar GLCH kaina šiais metais kils?
GLCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GLCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:04:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.