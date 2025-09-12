Daugiau apie GIVER

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
GIVER (GIVER) kainos informacija (USD)

GIVER (GIVER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GIVER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GIVER kaina yra $ 0.0203763, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GIVER per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +4.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GIVER (GIVER) rinkos informacija

$ 32.55K
$ 32.55K$ 32.55K

--
----

$ 32.55K
$ 32.55K$ 32.55K

70.05M
70.05M 70.05M

70,051,022.478459
70,051,022.478459 70,051,022.478459

Dabartinė GIVER rinkos kapitalizacija yra $ 32.55K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GIVER apyvartoje yra 70.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 70051022.478459. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.55K

GIVER (GIVER) kainos istorija USD

Kas yra GIVER (GIVER)

GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

GIVER (GIVER) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

GIVER kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GIVER (GIVER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GIVER (GIVER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GIVER prognozes.

Peržiūrėkite GIVER kainos prognozę dabar!

GIVER į vietos valiutas

GIVER (GIVER) Tokenomika

Supratimas apie GIVER (GIVER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GIVERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GIVER (GIVER)

Kiek GIVER(GIVER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GIVER kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GIVER į USD kaina?
Dabartinė GIVER kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GIVER rinkos kapitalizacija?
GIVER rinkos kapitalizacija yra $ 32.55KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GIVER apyvartoje?
GIVER apyvartoje yra 70.05MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GIVER kaina?
GIVER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0203763USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GIVER kaina?
GIVER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GIVER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GIVER yra --USD.
Ar GIVER kaina šiais metais kils?
GIVER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GIVER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:23:17(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.