Ghost kaina (GHOST)

1 GHOST į USD – tiesioginė kaina:

$0.02941849
+6.00%1D
mexc
USD
Ghost (GHOST) kainos grafikas realiu laiku
Ghost (GHOST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02720722
24 val. žemiausia
$ 0.02990907
24 val. aukščiausia

$ 0.02720722
$ 0.02990907
$ 2.11
$ 0
-0.05%

+6.02%

+8.23%

+8.23%

Ghost (GHOST) realiojo laiko kaina yra $0.02941849. Per pastarąsias 24 valandas GHOST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02720722 iki aukščiausios $ 0.02990907 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GHOST kaina yra $ 2.11, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GHOST per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – +6.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ghost (GHOST) rinkos informacija

$ 825.18K
--
$ 825.18K
27.90M
27,904,554.14698739
Dabartinė Ghost rinkos kapitalizacija yra $ 825.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GHOST apyvartoje yra 27.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 27904554.14698739. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 825.18K

Ghost (GHOST) kainos istorija USD

Šiandienos Ghost kainos pokytis į USD: $ +0.00167157.
Ghost 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0067538410.
Ghost 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0105182780.
Ghost 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0108367539302613.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00167157+6.02%
30 dienų$ +0.0067538410+22.96%
60 dienų$ +0.0105182780+35.75%
90 dienų$ +0.0108367539302613+58.32%

Kas yra Ghost (GHOST)

GHOST is a Proof of Stake privacy coin to help make you nothing but a "ghost" when transacting online!

Ghost (GHOST) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Ghost kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ghost (GHOST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ghost (GHOST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ghost prognozes.

Peržiūrėkite Ghost kainos prognozę dabar!

GHOST į vietos valiutas

Ghost (GHOST) Tokenomika

Supratimas apie Ghost (GHOST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GHOSTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ghost (GHOST)

Kiek Ghost(GHOST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GHOST kaina USD valiuta yra 0.02941849USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GHOST į USD kaina?
Dabartinė GHOST kaina USD valiuta yra $ 0.02941849. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ghost rinkos kapitalizacija?
GHOST rinkos kapitalizacija yra $ 825.18KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GHOST apyvartoje?
GHOST apyvartoje yra 27.90MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GHOST kaina?
GHOST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.11USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GHOST kaina?
GHOST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GHOST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GHOST yra --USD.
Ar GHOST kaina šiais metais kils?
GHOST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GHOST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.