GameZone logotipas

GameZone kaina (GZONE)

Neįtraukta į sąrašą

1 GZONE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00282391
-0.70%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
GameZone (GZONE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:34:06(UTC+8)

GameZone (GZONE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00273623
24 val. žemiausia
$ 0.00284531
24 val. aukščiausia

$ 0.00273623
$ 0.00284531
$ 1.18
$ 0.00214842
+0.12%

-0.72%

-1.19%

-1.19%

GameZone (GZONE) realiojo laiko kaina yra $0.00282391. Per pastarąsias 24 valandas GZONE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00273623 iki aukščiausios $ 0.00284531 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GZONE kaina yra $ 1.18, o žemiausia – $ 0.00214842.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GZONE per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – -0.72%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GameZone (GZONE) rinkos informacija

$ 1.18M
--
$ 1.18M
419.75M
419,751,176.0438101
Dabartinė GameZone rinkos kapitalizacija yra $ 1.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GZONE apyvartoje yra 419.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 419751176.0438101. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.18M

GameZone (GZONE) kainos istorija USD

Šiandienos GameZone kainos pokytis į USD: $ 0.
GameZone 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001978168.
GameZone 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003182939.
GameZone 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000377896352855539.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.72%
30 dienų$ -0.0001978168-7.00%
60 dienų$ +0.0003182939+11.27%
90 dienų$ +0.000377896352855539+15.45%

Kas yra GameZone (GZONE)

Besides being the paragon blockchain gaming platform, #GAMEZONE offers it's community countless opportunities with a plethora of rewards: early access to groundbreaking new game releases, gaming tokens and NFTs, play-to-earn opportunities, scholarships, advantageous tutorials, and SO MUCH MORE!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

GameZone (GZONE) išteklius

Oficiali svetainė

GameZone kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GameZone (GZONE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GameZone (GZONE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GameZone prognozes.

Peržiūrėkite GameZone kainos prognozę dabar!

GZONE į vietos valiutas

GameZone (GZONE) Tokenomika

Supratimas apie GameZone (GZONE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GZONEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GameZone (GZONE)

Kiek GameZone(GZONE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GZONE kaina USD valiuta yra 0.00282391USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GZONE į USD kaina?
Dabartinė GZONE kaina USD valiuta yra $ 0.00282391. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GameZone rinkos kapitalizacija?
GZONE rinkos kapitalizacija yra $ 1.18MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GZONE apyvartoje?
GZONE apyvartoje yra 419.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GZONE kaina?
GZONE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.18USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GZONE kaina?
GZONE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00214842USD.
Kokia yra GZONE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GZONE yra --USD.
Ar GZONE kaina šiais metais kils?
GZONE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GZONE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.