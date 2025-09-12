Daugiau apie GSWAP

Gameswap kaina (GSWAP)

1 GSWAP į USD – tiesioginė kaina:

$0.051747
$0.051747$0.051747
-7.60%1D
Gameswap (GSWAP) kainos grafikas realiu laiku
Gameswap (GSWAP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+2.01%

-7.66%

+5.02%

+5.02%

Gameswap (GSWAP) realiojo laiko kaina yra $0.051747. Per pastarąsias 24 valandas GSWAP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04933452 iki aukščiausios $ 0.058125 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GSWAP kaina yra $ 8.44, o žemiausia – $ 0.04069538.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GSWAP per pastarąją valandą pasikeitė +2.01%, per 24 valandas – -7.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gameswap (GSWAP) rinkos informacija

Dabartinė Gameswap rinkos kapitalizacija yra $ 453.33K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GSWAP apyvartoje yra 8.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.03M

Gameswap (GSWAP) kainos istorija USD

Šiandienos Gameswap kainos pokytis į USD: $ -0.00429611323762435.
Gameswap 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0095167545.
Gameswap 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0104118172.
Gameswap 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.03203877860151161.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00429611323762435-7.66%
30 dienų$ -0.0095167545-18.39%
60 dienų$ +0.0104118172+20.12%
90 dienų$ -0.03203877860151161-38.23%

Kas yra Gameswap (GSWAP)

GameSwap is a decentralised exchange that enables millions of gamers to easily trade and cash-out in-game assets with crypto, in a neutral platform that they govern and own. Powered by DeFi and the GSWAP token.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Gameswap (GSWAP) išteklius

Oficiali svetainė

Gameswap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gameswap (GSWAP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gameswap (GSWAP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gameswap prognozes.

Peržiūrėkite Gameswap kainos prognozę dabar!

GSWAP į vietos valiutas

Gameswap (GSWAP) Tokenomika

Supratimas apie Gameswap (GSWAP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GSWAPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gameswap (GSWAP)

Kiek Gameswap(GSWAP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GSWAP kaina USD valiuta yra 0.051747USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GSWAP į USD kaina?
Dabartinė GSWAP kaina USD valiuta yra $ 0.051747. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gameswap rinkos kapitalizacija?
GSWAP rinkos kapitalizacija yra $ 453.33KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GSWAP apyvartoje?
GSWAP apyvartoje yra 8.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GSWAP kaina?
GSWAP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 8.44USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GSWAP kaina?
GSWAP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.04069538USD.
Kokia yra GSWAP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GSWAP yra --USD.
Ar GSWAP kaina šiais metais kils?
GSWAP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GSWAP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

