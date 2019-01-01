GAME (GAMES) Tokenomika
GAME (GAMES) Informacija
Game aims to deliver a complete web3 ecosystem fully dedicated to gaming. We are providing to players, game studios and users the infrastructure to earn sustainable revenue on their passion for web3 games. With a purposely built blockchain focusing on high-speed and throughput, Game will unlock the true potential of web3 gaming.
Game Chain is a high-performance EVM network, built on the Arbitrum-stack utilizing Celestia data availability with near-instant finality. All powered by the advanced and fast G2 sequencer.
Game offer seamless and trustless interoperability with all EVM ecosystems. Developers can utilize known libraries and toolings such as Remix and Metamask.
Unlocking a endless possibilities for developers and creators to build on the Game Chain.
GAME (GAMES) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius GAME (GAMES) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
GAME (GAMES) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GAME (GAMES) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GAMES tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek GAMES tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate GAMES tokenomiką, galite peržiūrėti GAMES tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.