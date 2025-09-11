Daugiau apie FROTH

Froth kaina (FROTH)

1 FROTH į USD – tiesioginė kaina:

$0.00246942
-0.20%1D
Froth (FROTH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:15:13(UTC+8)

Froth (FROTH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00245813
24 val. žemiausia
$ 0.00251324
24 val. aukščiausia

$ 0.00245813
$ 0.00251324
$ 0.00332443
$ 0
-0.42%

-0.24%

-3.39%

-3.39%

Froth (FROTH) realiojo laiko kaina yra $0.0024691. Per pastarąsias 24 valandas FROTH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00245813 iki aukščiausios $ 0.00251324 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FROTH kaina yra $ 0.00332443, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FROTH per pastarąją valandą pasikeitė -0.42%, per 24 valandas – -0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Froth (FROTH) rinkos informacija

$ 2.42M
--
$ 2.42M
978.84M
978,835,412.8194563
Dabartinė Froth rinkos kapitalizacija yra $ 2.42M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FROTH apyvartoje yra 978.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 978835412.8194563. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.42M

Froth (FROTH) kainos istorija USD

Šiandienos Froth kainos pokytis į USD: $ 0.
Froth 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000870179.
Froth 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003579878.
Froth 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.24%
30 dienų$ +0.0000870179+3.52%
60 dienų$ -0.0003579878-14.49%
90 dienų$ 0--

Kas yra Froth (FROTH)

Froth is the first memecoin launched through the Trenches, a specialized token launchpad native to the PunchSwap DEX on Flow EVM. PunchSwap was built by KittyPunch, consumer-centric DeFi project with a variety of product offerings featuring trading, yield aggregation, and more. KittyPunch is the premier DeFi project on the brand new Flow EVM network, which is unlocking new avenues for users to adopt decentralized finance technologies.

Froth (FROTH) išteklius

Froth kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Froth (FROTH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Froth (FROTH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Froth prognozes.

Peržiūrėkite Froth kainos prognozę dabar!

FROTH į vietos valiutas

Froth (FROTH) Tokenomika

Supratimas apie Froth (FROTH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FROTHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Froth (FROTH)

Kiek Froth(FROTH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FROTH kaina USD valiuta yra 0.0024691USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FROTH į USD kaina?
Dabartinė FROTH kaina USD valiuta yra $ 0.0024691. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Froth rinkos kapitalizacija?
FROTH rinkos kapitalizacija yra $ 2.42MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FROTH apyvartoje?
FROTH apyvartoje yra 978.84MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FROTH kaina?
FROTH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00332443USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FROTH kaina?
FROTH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FROTH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FROTH yra --USD.
Ar FROTH kaina šiais metais kils?
FROTH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FROTH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:15:13(UTC+8)

