Daugiau apie FROK

FROK Kainos informacija

FROK Oficiali svetainė

FROK Tokenomika

FROK Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

FROK logotipas

FROK kaina (FROK)

Neįtraukta į sąrašą

1 FROK į USD – tiesioginė kaina:

$0.03197524
$0.03197524$0.03197524
+0.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
FROK (FROK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:02:45(UTC+8)

FROK (FROK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03104134
$ 0.03104134$ 0.03104134
24 val. žemiausia
$ 0.03218543
$ 0.03218543$ 0.03218543
24 val. aukščiausia

$ 0.03104134
$ 0.03104134$ 0.03104134

$ 0.03218543
$ 0.03218543$ 0.03218543

$ 0.250266
$ 0.250266$ 0.250266

$ 0.01712246
$ 0.01712246$ 0.01712246

+0.47%

+0.02%

-14.55%

-14.55%

FROK (FROK) realiojo laiko kaina yra $0.03184877. Per pastarąsias 24 valandas FROK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03104134 iki aukščiausios $ 0.03218543 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FROK kaina yra $ 0.250266, o žemiausia – $ 0.01712246.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FROK per pastarąją valandą pasikeitė +0.47%, per 24 valandas – +0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FROK (FROK) rinkos informacija

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

--
----

$ 13.39M
$ 13.39M$ 13.39M

200.92M
200.92M 200.92M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

Dabartinė FROK rinkos kapitalizacija yra $ 6.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FROK apyvartoje yra 200.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 420690000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.39M

FROK (FROK) kainos istorija USD

Šiandienos FROK kainos pokytis į USD: $ 0.
FROK 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0091152135.
FROK 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0060980489.
FROK 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.010803020771940166.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.02%
30 dienų$ -0.0091152135-28.62%
60 dienų$ -0.0060980489-19.14%
90 dienų$ -0.010803020771940166-25.32%

Kas yra FROK (FROK)

The FROK project is building towards a future where intelligence (test-time compute) is priced and distributed similarly to blockspace and gas markets. The ultimate form-factor Frok seeks to enable is pay-per-use, raw intelligence. From just-in-time created features to code runtime environments and more, Frok aims to cater to the needs of power users, with a distinct focus on speed and ergonomics.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

FROK (FROK) išteklius

Oficiali svetainė

FROK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FROK (FROK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FROK (FROK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FROK prognozes.

Peržiūrėkite FROK kainos prognozę dabar!

FROK į vietos valiutas

FROK (FROK) Tokenomika

Supratimas apie FROK (FROK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FROKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FROK (FROK)

Kiek FROK(FROK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FROK kaina USD valiuta yra 0.03184877USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FROK į USD kaina?
Dabartinė FROK kaina USD valiuta yra $ 0.03184877. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FROK rinkos kapitalizacija?
FROK rinkos kapitalizacija yra $ 6.40MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FROK apyvartoje?
FROK apyvartoje yra 200.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FROK kaina?
FROK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.250266USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FROK kaina?
FROK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01712246USD.
Kokia yra FROK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FROK yra --USD.
Ar FROK kaina šiais metais kils?
FROK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FROK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:02:45(UTC+8)

FROK (FROK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.