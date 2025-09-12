Daugiau apie FREG

FREG Kainos informacija

FREG Oficiali svetainė

FREG Tokenomika

FREG Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Freg logotipas

Freg kaina (FREG)

Neįtraukta į sąrašą

1 FREG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Freg (FREG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:47:24(UTC+8)

Freg (FREG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.40%

+0.40%

Freg (FREG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FREG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FREG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FREG per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Freg (FREG) rinkos informacija

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

--
----

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

999.41M
999.41M 999.41M

999,412,547.145516
999,412,547.145516 999,412,547.145516

Dabartinė Freg rinkos kapitalizacija yra $ 9.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FREG apyvartoje yra 999.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 999412547.145516. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.75K

Freg (FREG) kainos istorija USD

Šiandienos Freg kainos pokytis į USD: $ 0.
Freg 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Freg 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Freg 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+13.32%
60 dienų$ 0+16.11%
90 dienų$ 0--

Kas yra Freg (FREG)

The project centers around a super cute and friendly frog who loves to connect with everyone. This cheerful character embodies inclusivity and joy, aiming to bring people together and build a strong, united community. With its playful charm and welcoming nature, the frog inspires friendships, collaboration, and a shared sense of belonging in a fun and engaging environment filled with positivity.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Freg (FREG) išteklius

Oficiali svetainė

Freg kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Freg (FREG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Freg (FREG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Freg prognozes.

Peržiūrėkite Freg kainos prognozę dabar!

FREG į vietos valiutas

Freg (FREG) Tokenomika

Supratimas apie Freg (FREG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FREGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Freg (FREG)

Kiek Freg(FREG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FREG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FREG į USD kaina?
Dabartinė FREG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Freg rinkos kapitalizacija?
FREG rinkos kapitalizacija yra $ 9.75KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FREG apyvartoje?
FREG apyvartoje yra 999.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FREG kaina?
FREG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FREG kaina?
FREG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FREG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FREG yra --USD.
Ar FREG kaina šiais metais kils?
FREG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FREG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:47:24(UTC+8)

Freg (FREG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.