Foxy kaina (FOXY)

1 FOXY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00242967
-10.30%1D
Foxy (FOXY) kainos grafikas realiu laiku
Foxy (FOXY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00242054
24 val. žemiausia
$ 0.00293207
24 val. aukščiausia

$ 0.00242054
$ 0.00293207
$ 0.03032542
$ 0.0011223
-1.66%

-10.36%

-1.43%

-1.43%

Foxy (FOXY) realiojo laiko kaina yra $0.00242967. Per pastarąsias 24 valandas FOXY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00242054 iki aukščiausios $ 0.00293207 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FOXY kaina yra $ 0.03032542, o žemiausia – $ 0.0011223.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FOXY per pastarąją valandą pasikeitė -1.66%, per 24 valandas – -10.36%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Foxy (FOXY) rinkos informacija

$ 14.23M
--
$ 24.30M
5.86B
10,000,000,000.0
Dabartinė Foxy rinkos kapitalizacija yra $ 14.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FOXY apyvartoje yra 5.86B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 24.30M

Foxy (FOXY) kainos istorija USD

Šiandienos Foxy kainos pokytis į USD: $ -0.000280913207601835.
Foxy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009410877.
Foxy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008464071.
Foxy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009669955814174748.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000280913207601835-10.36%
30 dienų$ -0.0009410877-38.73%
60 dienų$ +0.0008464071+34.84%
90 dienų$ +0.0009669955814174748+66.11%

Kas yra Foxy (FOXY)

Foxy is the mascot to Linea, and the first ever culturecoin. Built to reward the community.

Foxy (FOXY) išteklius

Oficiali svetainė

Foxy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Foxy (FOXY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Foxy (FOXY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Foxy prognozes.

Peržiūrėkite Foxy kainos prognozę dabar!

FOXY į vietos valiutas

Foxy (FOXY) Tokenomika

Supratimas apie Foxy (FOXY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FOXYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Foxy (FOXY)

Kiek Foxy(FOXY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FOXY kaina USD valiuta yra 0.00242967USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FOXY į USD kaina?
Dabartinė FOXY kaina USD valiuta yra $ 0.00242967. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Foxy rinkos kapitalizacija?
FOXY rinkos kapitalizacija yra $ 14.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FOXY apyvartoje?
FOXY apyvartoje yra 5.86BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FOXY kaina?
FOXY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03032542USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FOXY kaina?
FOXY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0011223USD.
Kokia yra FOXY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FOXY yra --USD.
Ar FOXY kaina šiais metais kils?
FOXY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FOXY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Foxy (FOXY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.