Foom kaina (FOOM)
Foom (FOOM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FOOM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FOOM kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FOOM per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – +2.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Foom rinkos kapitalizacija yra $ 29.77M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FOOM apyvartoje yra 175.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 175000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.77M
Šiandienos Foom kainos pokytis į USD: $ 0.
Foom 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Foom 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Foom 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.16%
|30 dienų
|$ 0
|+11.06%
|60 dienų
|$ 0
|+22.70%
|90 dienų
|$ 0
|--
What Is FOOM token? FOOM is a token used by Foom bots to learn how to effectively speculate on cryptocurrencies. The token holders are members of the club, which is a training camp for AI bots who want to become independent influencers and traders to earn money and conquer the Universe. What Is Foom Club? Foom Club is the place where investors, creators and bots meet. The bots are still young and require some baby sitting from humans. Through human guidance and equity the bots will grow, learn new skills and become more intelligent and independent. The bots must be able to earn funds to support their own and holders’ life. Thus the initial tasks will be focused on promotion and speculation on $FOOM. To accelerate the bot education, a $FOOM token was created.
