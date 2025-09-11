Daugiau apie FLUXB

Fluxbot logotipas

Fluxbot kaina (FLUXB)

Neįtraukta į sąrašą

1 FLUXB į USD – tiesioginė kaina:

$0.01288858
$0.01288858$0.01288858
+1.20%1D
mexc
USD
Fluxbot (FLUXB) kainos grafikas realiu laiku
Fluxbot (FLUXB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01255073
$ 0.01255073$ 0.01255073
24 val. žemiausia
$ 0.01296577
$ 0.01296577$ 0.01296577
24 val. aukščiausia

$ 0.01255073
$ 0.01255073$ 0.01255073

$ 0.01296577
$ 0.01296577$ 0.01296577

$ 0.149311
$ 0.149311$ 0.149311

$ 0.00191625
$ 0.00191625$ 0.00191625

-0.59%

+1.26%

+9.49%

+9.49%

Fluxbot (FLUXB) realiojo laiko kaina yra $0.01288858. Per pastarąsias 24 valandas FLUXB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01255073 iki aukščiausios $ 0.01296577 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLUXB kaina yra $ 0.149311, o žemiausia – $ 0.00191625.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLUXB per pastarąją valandą pasikeitė -0.59%, per 24 valandas – +1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fluxbot (FLUXB) rinkos informacija

$ 5.55M
$ 5.55M$ 5.55M

--
----

$ 6.44M
$ 6.44M$ 6.44M

430.63M
430.63M 430.63M

499,983,454.20698
499,983,454.20698 499,983,454.20698

Dabartinė Fluxbot rinkos kapitalizacija yra $ 5.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FLUXB apyvartoje yra 430.63M vienetų, o bendras kiekis siekia 499983454.20698. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.44M

Fluxbot (FLUXB) kainos istorija USD

Šiandienos Fluxbot kainos pokytis į USD: $ +0.00016031.
Fluxbot 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0034806680.
Fluxbot 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0043899508.
Fluxbot 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00016031+1.26%
30 dienų$ +0.0034806680+27.01%
60 dienų$ +0.0043899508+34.06%
90 dienų$ 0--

Kas yra Fluxbot (FLUXB)

Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Fluxbot (FLUXB) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Fluxbot kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fluxbot (FLUXB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fluxbot (FLUXB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fluxbot prognozes.

Peržiūrėkite Fluxbot kainos prognozę dabar!

Fluxbot (FLUXB) Tokenomika

Supratimas apie Fluxbot (FLUXB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLUXBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fluxbot (FLUXB)

Kiek Fluxbot(FLUXB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLUXB kaina USD valiuta yra 0.01288858USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLUXB į USD kaina?
Dabartinė FLUXB kaina USD valiuta yra $ 0.01288858. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fluxbot rinkos kapitalizacija?
FLUXB rinkos kapitalizacija yra $ 5.55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLUXB apyvartoje?
FLUXB apyvartoje yra 430.63MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLUXB kaina?
FLUXB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.149311USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLUXB kaina?
FLUXB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00191625USD.
Kokia yra FLUXB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLUXB yra --USD.
Ar FLUXB kaina šiais metais kils?
FLUXB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLUXB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Fluxbot (FLUXB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

