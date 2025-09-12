Daugiau apie FKR

Flicker logotipas

Flicker kaina (FKR)

Neįtraukta į sąrašą

1 FKR į USD – tiesioginė kaina:

$0.00350731
$0.00350731$0.00350731
+0.10%1D
mexc
USD
Flicker (FKR) kainos grafikas realiu laiku
Flicker (FKR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00344126
$ 0.00344126$ 0.00344126
24 val. žemiausia
$ 0.0035439
$ 0.0035439$ 0.0035439
24 val. aukščiausia

$ 0.00344126
$ 0.00344126$ 0.00344126

$ 0.0035439
$ 0.0035439$ 0.0035439

$ 0.00689786
$ 0.00689786$ 0.00689786

$ 0.00194379
$ 0.00194379$ 0.00194379

+0.25%

+0.17%

+5.13%

+5.13%

Flicker (FKR) realiojo laiko kaina yra $0.00350847. Per pastarąsias 24 valandas FKR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00344126 iki aukščiausios $ 0.0035439 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FKR kaina yra $ 0.00689786, o žemiausia – $ 0.00194379.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FKR per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – +0.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Flicker (FKR) rinkos informacija

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

--
----

$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M

307.96M
307.96M 307.96M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Flicker rinkos kapitalizacija yra $ 1.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FKR apyvartoje yra 307.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.51M

Flicker (FKR) kainos istorija USD

Šiandienos Flicker kainos pokytis į USD: $ 0.
Flicker 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005889584.
Flicker 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012862149.
Flicker 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010420297366443655.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.17%
30 dienų$ +0.0005889584+16.79%
60 dienų$ +0.0012862149+36.66%
90 dienų$ +0.0010420297366443655+42.25%

Kas yra Flicker (FKR)

Flicker is building its own ecosystem for real estate and e-commerce. Flicker where we introduce an innovative crypto token designed to revolutionize finance, real estate, e-commerce, and the traveling & hospitality sectors. This whitepaper outlines the key aspects of Flicker including its token overview, project details, future plans, staking program, tokenomics, roadmap, and the profiles of its creators.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Flicker (FKR) išteklius

Oficiali svetainė

Flicker kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Flicker (FKR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Flicker (FKR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Flicker prognozes.

Peržiūrėkite Flicker kainos prognozę dabar!

FKR į vietos valiutas

Flicker (FKR) Tokenomika

Supratimas apie Flicker (FKR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FKRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Flicker (FKR)

Kiek Flicker(FKR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FKR kaina USD valiuta yra 0.00350847USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FKR į USD kaina?
Dabartinė FKR kaina USD valiuta yra $ 0.00350847. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Flicker rinkos kapitalizacija?
FKR rinkos kapitalizacija yra $ 1.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FKR apyvartoje?
FKR apyvartoje yra 307.96MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FKR kaina?
FKR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00689786USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FKR kaina?
FKR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00194379USD.
Kokia yra FKR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FKR yra --USD.
Ar FKR kaina šiais metais kils?
FKR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FKR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.