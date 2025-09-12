Daugiau apie FLASH

Flash kaina (FLASH)

Neįtraukta į sąrašą

1 FLASH į USD – tiesioginė kaina:

$0.00351463
+11.20%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Flash (FLASH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:00:57(UTC+8)

Flash (FLASH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00314681
24 val. žemiausia
$ 0.00352865
24 val. aukščiausia

$ 0.00314681
$ 0.00352865
$ 0.01571238
$ 0
+0.16%

+11.27%

+16.93%

+16.93%

Flash (FLASH) realiojo laiko kaina yra $0.00351463. Per pastarąsias 24 valandas FLASH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00314681 iki aukščiausios $ 0.00352865 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLASH kaina yra $ 0.01571238, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLASH per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – +11.27%, o per pastarąsias 7 dienas – +16.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Flash (FLASH) rinkos informacija

$ 351.30K
--
$ 351.30K
100.00M
99,999,134.918897
Dabartinė Flash rinkos kapitalizacija yra $ 351.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FLASH apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 99999134.918897. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 351.30K

Flash (FLASH) kainos istorija USD

Šiandienos Flash kainos pokytis į USD: $ +0.00035605.
Flash 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005318946.
Flash 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0059962877.
Flash 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0022859811667146605.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00035605+11.27%
30 dienų$ -0.0005318946-15.13%
60 dienų$ +0.0059962877+170.61%
90 dienų$ +0.0022859811667146605+186.06%

Kas yra Flash (FLASH)

Flash Transfer a platform aimed at facilitating seamless money transfers between fiat and crypto ecosystems. The key highlights of the project include: Fiat-to-Crypto and Crypto-to-Fiat Transfers: Users can exchange fiat currencies for stablecoins (USDT, USDC, DAI) and vice versa through a network of one million partner merchants and payment APIs. Automatic Stablecoin Conversion: To protect against cryptocurrency price fluctuations, all crypto is automatically converted to stablecoins before being sent to the recipient. Wide Integration of Payment Services: The platform integrates services like Orange Money, Wave, Moov, Free, Togocom, Airtel, M-Pesa, and Afrimoney, among others, through a money transfer aggregator that provides access to recognized payment APIs. Low Fees: A 2% fee is applied to transactions, in addition to the fees from partnered money transfer services.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Flash (FLASH) išteklius

Flash kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Flash (FLASH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Flash (FLASH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Flash prognozes.

Peržiūrėkite Flash kainos prognozę dabar!

FLASH į vietos valiutas

Flash (FLASH) Tokenomika

Supratimas apie Flash (FLASH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLASHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Flash (FLASH)

Kiek Flash(FLASH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FLASH kaina USD valiuta yra 0.00351463USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FLASH į USD kaina?
Dabartinė FLASH kaina USD valiuta yra $ 0.00351463. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Flash rinkos kapitalizacija?
FLASH rinkos kapitalizacija yra $ 351.30KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FLASH apyvartoje?
FLASH apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FLASH kaina?
FLASH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01571238USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FLASH kaina?
FLASH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FLASH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FLASH yra --USD.
Ar FLASH kaina šiais metais kils?
FLASH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FLASH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:00:57(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.