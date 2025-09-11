Daugiau apie FCT

FCT Kainos informacija

FCT Oficiali svetainė

FCT Tokenomika

FCT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Firmachain logotipas

Firmachain kaina (FCT)

Neįtraukta į sąrašą

1 FCT į USD – tiesioginė kaina:

$0.02647491
$0.02647491$0.02647491
-1.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Firmachain (FCT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:01:48(UTC+8)

Firmachain (FCT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.02644727
$ 0.02644727$ 0.02644727
24 val. žemiausia
$ 0.02699
$ 0.02699$ 0.02699
24 val. aukščiausia

$ 0.02644727
$ 0.02644727$ 0.02644727

$ 0.02699
$ 0.02699$ 0.02699

$ 0.44136
$ 0.44136$ 0.44136

$ 0.0120214
$ 0.0120214$ 0.0120214

-0.20%

-1.17%

+0.03%

+0.03%

Firmachain (FCT) realiojo laiko kaina yra $0.02648073. Per pastarąsias 24 valandas FCT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.02644727 iki aukščiausios $ 0.02699 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FCT kaina yra $ 0.44136, o žemiausia – $ 0.0120214.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FCT per pastarąją valandą pasikeitė -0.20%, per 24 valandas – -1.17%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Firmachain (FCT) rinkos informacija

$ 27.91M
$ 27.91M$ 27.91M

--
----

$ 28.28M
$ 28.28M$ 28.28M

1.05B
1.05B 1.05B

1,062,712,311.808201
1,062,712,311.808201 1,062,712,311.808201

Dabartinė Firmachain rinkos kapitalizacija yra $ 27.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FCT apyvartoje yra 1.05B vienetų, o bendras kiekis siekia 1062712311.808201. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.28M

Firmachain (FCT) kainos istorija USD

Šiandienos Firmachain kainos pokytis į USD: $ -0.0003143769856338.
Firmachain 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0017425617.
Firmachain 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0036698822.
Firmachain 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00145419097330355.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0003143769856338-1.17%
30 dienų$ -0.0017425617-6.58%
60 dienų$ -0.0036698822-13.85%
90 dienų$ -0.00145419097330355-5.20%

Kas yra Firmachain (FCT)

Unlocking new limits of electronic contracts with blockchain technology, FirmaChain seeks to resolve all the social and legal issues (contracts, notarial, etc.) with written contracts through the use of electronic contracts based on FirmaChain’s data blockchain.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Firmachain (FCT) išteklius

Oficiali svetainė

Firmachain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Firmachain (FCT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Firmachain (FCT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Firmachain prognozes.

Peržiūrėkite Firmachain kainos prognozę dabar!

FCT į vietos valiutas

Firmachain (FCT) Tokenomika

Supratimas apie Firmachain (FCT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FCTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Firmachain (FCT)

Kiek Firmachain(FCT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FCT kaina USD valiuta yra 0.02648073USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FCT į USD kaina?
Dabartinė FCT kaina USD valiuta yra $ 0.02648073. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Firmachain rinkos kapitalizacija?
FCT rinkos kapitalizacija yra $ 27.91MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FCT apyvartoje?
FCT apyvartoje yra 1.05BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FCT kaina?
FCT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.44136USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FCT kaina?
FCT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0120214USD.
Kokia yra FCT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FCT yra --USD.
Ar FCT kaina šiais metais kils?
FCT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FCT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:01:48(UTC+8)

Firmachain (FCT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.