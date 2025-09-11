Daugiau apie FEUSD

Felix feUSD kaina (FEUSD)

1 FEUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.995607
+0.40%1D
Felix feUSD (FEUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:01:26(UTC+8)

Felix feUSD (FEUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.989588
24 val. žemiausia
$ 0.997237
24 val. aukščiausia

$ 0.989588
$ 0.997237
$ 1.067
$ 0.953014
+0.17%

+0.55%

-0.48%

-0.48%

Felix feUSD (FEUSD) realiojo laiko kaina yra $0.996757. Per pastarąsias 24 valandas FEUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.989588 iki aukščiausios $ 0.997237 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FEUSD kaina yra $ 1.067, o žemiausia – $ 0.953014.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FEUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +0.55%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Felix feUSD (FEUSD) rinkos informacija

$ 75.53M
--
$ 9.03B
75.00M
8,953,055,054.375095
Dabartinė Felix feUSD rinkos kapitalizacija yra $ 75.53M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FEUSD apyvartoje yra 75.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 8953055054.375095. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.03B

Felix feUSD (FEUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Felix feUSD kainos pokytis į USD: $ +0.00543121.
Felix feUSD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0025871824.
Felix feUSD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0046423957.
Felix feUSD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0040929386807455.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00543121+0.55%
30 dienų$ +0.0025871824+0.26%
60 dienų$ -0.0046423957-0.46%
90 dienų$ -0.0040929386807455-0.40%

Kas yra Felix feUSD (FEUSD)

Felix feUSD (FEUSD) išteklius

Felix feUSD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Felix feUSD (FEUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Felix feUSD (FEUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Felix feUSD prognozes.

Peržiūrėkite Felix feUSD kainos prognozę dabar!

FEUSD į vietos valiutas

Felix feUSD (FEUSD) Tokenomika

Supratimas apie Felix feUSD (FEUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FEUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Felix feUSD (FEUSD)

Kiek Felix feUSD(FEUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FEUSD kaina USD valiuta yra 0.996757USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FEUSD į USD kaina?
Dabartinė FEUSD kaina USD valiuta yra $ 0.996757. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Felix feUSD rinkos kapitalizacija?
FEUSD rinkos kapitalizacija yra $ 75.53MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FEUSD apyvartoje?
FEUSD apyvartoje yra 75.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FEUSD kaina?
FEUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.067USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FEUSD kaina?
FEUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.953014USD.
Kokia yra FEUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FEUSD yra --USD.
Ar FEUSD kaina šiais metais kils?
FEUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FEUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:01:26(UTC+8)

