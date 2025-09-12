Felix feUSD (FEUSD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Felix feUSD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FEUSD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Felix feUSD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Felix feUSD kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Felix feUSD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Felix feUSD (FEUSD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Felix feUSD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.993194 prekybos kainą 2025 m.

Felix feUSD (FEUSD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Felix feUSD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.0428 prekybos kainą 2026 m.

Felix feUSD (FEUSD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FEUSD ateities kaina yra $ 1.0949 su 10.25% augimo norma.

Felix feUSD (FEUSD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FEUSD ateities kaina yra $ 1.1497 su 15.76% augimo norma.

Felix feUSD (FEUSD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FEUSD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.2072, o augimo norma – 21.55%.

Felix feUSD (FEUSD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FEUSD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.2675, o augimo norma – 27.63%.

Felix feUSD (FEUSD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Felix feUSD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.0647 prekybos kainą.

Felix feUSD (FEUSD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Felix feUSD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.3633 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.993194
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0428
    5.00%
  • 2027
    $ 1.0949
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1497
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2072
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2675
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3309
    34.01%
  • 2032
    $ 1.3975
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.4673
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5407
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6178
    62.89%
  • 2036
    $ 1.6986
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7836
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8728
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9664
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0647
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Felix feUSD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.993194
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.993330
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.994146
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.997275
    0.41%
Felix feUSD (FEUSD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FEUSD kaina yra $0.993194. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Felix feUSD (FEUSD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FEUSD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.993330. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Felix feUSD (FEUSD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FEUSD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.994146. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Felix feUSD (FEUSD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FEUSD kaina yra $0.997275. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Felix feUSD kainų statistika

--
----

--

$ 75.53M
$ 75.53M$ 75.53M

75.00M
75.00M 75.00M

--
----

--

Naujausia FEUSD kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, FEUSD turi 75.00M apyvartą ir $ 75.53M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Felix feUSD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Felix feUSD, dabartinė Felix feUSD kaina yra 0.993194USD. Apyvartinė Felix feUSD (FEUSD) pasiūla yra 75.00M FEUSD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $75,531,560.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.19%
    $ -0.001918
    $ 0.99688
    $ 0.991551
  • 7 dienos
    -0.09%
    $ -0.000927
    $ 1.0025
    $ 0.989216
  • 30 dienų
    0.08%
    $ 0.000813
    $ 1.0025
    $ 0.989216
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Felix feUSD kaina pasikeitė $-0.001918, atspindinti -0.19% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Felix feUSD buvo prekiaujama aukščiausia $1.0025 ir žemiausia $0.989216. Kainos pokytis buvo -0.09%. Ši naujausia tendencija parodo FEUSD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Felix feUSD įvyko 0.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000813 vertę. Tai rodo, kad FEUSD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Felix feUSD (FEUSD) kainų prognozės modulis?

Felix feUSD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FEUSD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Felix feUSD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FEUSD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Felix feUSD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FEUSD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FEUSD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Felix feUSD potencialą.

Kodėl FEUSD kainų prognozė yra svarbi?

FEUSD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FEUSD dabar?
Pagal jūsų prognozes, FEUSD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FEUSD kainų prognozė?
Remiantis Felix feUSD (FEUSD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FEUSD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FEUSD 2026 m.?
1 vieneto Felix feUSD (FEUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FEUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FEUSD kaina 2027 m.?
Felix feUSD (FEUSD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FEUSD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FEUSD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Felix feUSD (FEUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FEUSD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Felix feUSD (FEUSD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FEUSD 2030 m.?
1 vieneto Felix feUSD (FEUSD) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FEUSD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FEUSD kainų prognozė 2040 metams?
Felix feUSD (FEUSD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FEUSD kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.