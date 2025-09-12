Daugiau apie EVOLVE

EVOLVE Kainos informacija

EVOLVE Oficiali svetainė

EVOLVE Tokenomika

EVOLVE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Evolve logotipas

Evolve kaina (EVOLVE)

Neįtraukta į sąrašą

1 EVOLVE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Evolve (EVOLVE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:10:04(UTC+8)

Evolve (EVOLVE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+18.43%

+18.43%

Evolve (EVOLVE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas EVOLVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EVOLVE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EVOLVE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +18.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Evolve (EVOLVE) rinkos informacija

$ 10.67K
$ 10.67K$ 10.67K

--
----

$ 11.23K
$ 11.23K$ 11.23K

948.82M
948.82M 948.82M

998,818,811.241229
998,818,811.241229 998,818,811.241229

Dabartinė Evolve rinkos kapitalizacija yra $ 10.67K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EVOLVE apyvartoje yra 948.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 998818811.241229. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.23K

Evolve (EVOLVE) kainos istorija USD

Šiandienos Evolve kainos pokytis į USD: $ 0.
Evolve 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Evolve 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Evolve 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+29.56%
60 dienų$ 0+36.68%
90 dienų$ 0--

Kas yra Evolve (EVOLVE)

EVOLVE is an on-chain evolution game where your wallet is your identity. Every buyer receives a procedurally generated creature called an EvoBit, born from the first four characters of your wallet address. EvoBits gain experience as you hold, evolve across levels, and respond to burn/sell behavior. The project blends meme culture, gamified mechanics, and tokenomics, creating a long-term experience instead of just a pump. Every EvoBit is unique, evolves over time, and can eventually battle or form teams — all based on what your wallet does on-chain.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Evolve (EVOLVE) išteklius

Oficiali svetainė

Evolve kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Evolve (EVOLVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Evolve (EVOLVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Evolve prognozes.

Peržiūrėkite Evolve kainos prognozę dabar!

EVOLVE į vietos valiutas

Evolve (EVOLVE) Tokenomika

Supratimas apie Evolve (EVOLVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EVOLVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Evolve (EVOLVE)

Kiek Evolve(EVOLVE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EVOLVE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EVOLVE į USD kaina?
Dabartinė EVOLVE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Evolve rinkos kapitalizacija?
EVOLVE rinkos kapitalizacija yra $ 10.67KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EVOLVE apyvartoje?
EVOLVE apyvartoje yra 948.82MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EVOLVE kaina?
EVOLVE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EVOLVE kaina?
EVOLVE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra EVOLVE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EVOLVE yra --USD.
Ar EVOLVE kaina šiais metais kils?
EVOLVE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EVOLVE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:10:04(UTC+8)

Evolve (EVOLVE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.