EQIFi kaina (EQX)

1 EQX į USD – tiesioginė kaina:

$0.00127254
+9.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
EQIFi (EQX) kainos grafikas realiu laiku
EQIFi (EQX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00115937
24 val. žemiausia
$ 0.00130531
24 val. aukščiausia

$ 0.00115937
$ 0.00130531
$ 0.74023
$ 0.00093733
+0.28%

+9.55%

+9.88%

+9.88%

EQIFi (EQX) realiojo laiko kaina yra $0.0012722. Per pastarąsias 24 valandas EQX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00115937 iki aukščiausios $ 0.00130531 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EQX kaina yra $ 0.74023, o žemiausia – $ 0.00093733.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EQX per pastarąją valandą pasikeitė +0.28%, per 24 valandas – +9.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.88%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EQIFi (EQX) rinkos informacija

$ 636.17K
--
$ 636.17K
500.00M
500,000,000.0
Dabartinė EQIFi rinkos kapitalizacija yra $ 636.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EQX apyvartoje yra 500.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 636.17K

EQIFi (EQX) kainos istorija USD

Šiandienos EQIFi kainos pokytis į USD: $ +0.00011085.
EQIFi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001904595.
EQIFi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002824249.
EQIFi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001608675757943663.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00011085+9.55%
30 dienų$ -0.0001904595-14.97%
60 dienų$ +0.0002824249+22.20%
90 dienų$ -0.0001608675757943663-11.22%

Kas yra EQIFi (EQX)

EQIFI is a decentralized protocol for pooled lending, borrowing, and investing for ETH, ERC-20 tokens including wBTC, Stablecoins, and select fiat currencies. It will provide a single uniform platform for DeFi products with EQIBank bank accounts, loans, custody, debit and credit cards, OTC, and wealth management.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

EQIFi (EQX) išteklius

Oficiali svetainė

EQIFi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EQIFi (EQX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EQIFi (EQX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EQIFi prognozes.

Peržiūrėkite EQIFi kainos prognozę dabar!

EQX į vietos valiutas

EQIFi (EQX) Tokenomika

Supratimas apie EQIFi (EQX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EQXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EQIFi (EQX)

Kiek EQIFi(EQX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EQX kaina USD valiuta yra 0.0012722USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EQX į USD kaina?
Dabartinė EQX kaina USD valiuta yra $ 0.0012722. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EQIFi rinkos kapitalizacija?
EQX rinkos kapitalizacija yra $ 636.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EQX apyvartoje?
EQX apyvartoje yra 500.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EQX kaina?
EQX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.74023USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EQX kaina?
EQX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00093733USD.
Kokia yra EQX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EQX yra --USD.
Ar EQX kaina šiais metais kils?
EQX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EQX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.