Elastos kaina (ELA)
+0.28%
+34.76%
+70.23%
+70.23%
Elastos (ELA) realiojo laiko kaina yra $2.81. Per pastarąsias 24 valandas ELA svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.09 iki aukščiausios $ 2.88 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELA kaina yra $ 89.14, o žemiausia – $ 0.793867.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELA per pastarąją valandą pasikeitė +0.28%, per 24 valandas – +34.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +70.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Elastos rinkos kapitalizacija yra $ 64.31M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ELA apyvartoje yra 22.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 26065524.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 73.21M
Šiandienos Elastos kainos pokytis į USD: $ +0.724785.
Elastos 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +3.4477286570.
Elastos 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +3.0090561850.
Elastos 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.399781475701921.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.724785
|+34.76%
|30 dienų
|$ +3.4477286570
|+122.69%
|60 dienų
|$ +3.0090561850
|+107.08%
|90 dienų
|$ +1.399781475701921
|+99.26%
"Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry’s most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. With sidechains like Ethereum, Elastos is not merely the foundation for securing truly decentralized applications that can scale, it is the foundation for true data ownership. elastOS, the flagship product of the Elastos Smartweb, brings the entire decentralized ecosystem into a single App, currently available for Android and in development for both iOS and desktop. Elastos is also actively searching for both new and existing dApp projects through its Cyber Republic initiative. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.