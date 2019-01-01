eBTC (EBTC) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieeBTC (EBTC), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
eBTC (EBTC) Informacija

eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost.

Built by BadgerDAO

Oficiali svetainė:
https://www.ebtc.finance/
Baltoji knyga:
https://github.com/Badger-Finance/ebtc-purple-paper/blob/main/eBTC_Protocol_-_Purple_Paper.pdf

eBTC (EBTC) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius eBTC (EBTC) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M
Bendra pasiūla:
$ 31.61
$ 31.61$ 31.61
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 31.61
$ 31.61$ 31.61
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M
Visų laikų rekordas:
$ 122,939
$ 122,939$ 122,939
Visų laikų minimumas:
$ 51,866
$ 51,866$ 51,866
Dabartinė kaina:
$ 115,623
$ 115,623$ 115,623

eBTC (EBTC) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti eBTC (EBTC) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų EBTC tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek EBTC tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate EBTC tokenomiką, galite peržiūrėti EBTC tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.