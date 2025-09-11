Daugiau apie EBTC

eBTC kaina (EBTC)

$112,828
eBTC (EBTC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:11:14(UTC+8)

eBTC (EBTC) kainos informacija (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 122,939
$ 51,866
eBTC (EBTC) realiojo laiko kaina yra $112,828. Per pastarąsias 24 valandas EBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EBTC kaina yra $ 122,939, o žemiausia – $ 51,866.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EBTC per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +2.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

eBTC (EBTC) rinkos informacija

Dabartinė eBTC rinkos kapitalizacija yra $ 3.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EBTC apyvartoje yra 31.61 vienetų, o bendras kiekis siekia 31.61377243229391. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.57M

eBTC (EBTC) kainos istorija USD

Šiandienos eBTC kainos pokytis į USD: $ 0.
eBTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -6,254.0221916000.
eBTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -5,711.3759256000.
eBTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -6,254.0221916000-5.54%
60 dienų$ -5,711.3759256000-5.06%
90 dienų$ 0--

Kas yra eBTC (EBTC)

eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost. Built by BadgerDAO

eBTC (EBTC) išteklius

eBTC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos eBTC (EBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų eBTC (EBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes eBTC prognozes.

Peržiūrėkite eBTC kainos prognozę dabar!

EBTC į vietos valiutas

eBTC (EBTC) Tokenomika

Supratimas apie eBTC (EBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie eBTC (EBTC)

Kiek eBTC(EBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EBTC kaina USD valiuta yra 112,828USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EBTC į USD kaina?
Dabartinė EBTC kaina USD valiuta yra $ 112,828. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra eBTC rinkos kapitalizacija?
EBTC rinkos kapitalizacija yra $ 3.57MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EBTC apyvartoje?
EBTC apyvartoje yra 31.61USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EBTC kaina?
EBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 122,939USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EBTC kaina?
EBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 51,866USD.
Kokia yra EBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EBTC yra --USD.
Ar EBTC kaina šiais metais kils?
EBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
eBTC (EBTC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

