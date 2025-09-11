Dor kaina (DOR)
-0.17%
-0.58%
-39.42%
-39.42%
Dor (DOR) realiojo laiko kaina yra $0.00377909. Per pastarąsias 24 valandas DOR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00371705 iki aukščiausios $ 0.00395118 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOR kaina yra $ 0.386986, o žemiausia – $ 0.00319155.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOR per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – -0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – -39.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Dor rinkos kapitalizacija yra $ 1.13M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOR apyvartoje yra 298.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 427976689.6100262. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.62M
Šiandienos Dor kainos pokytis į USD: $ 0.
Dor 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0024497943.
Dor 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0023536093.
Dor 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.58%
|30 dienų
|$ -0.0024497943
|-64.82%
|60 dienų
|$ -0.0023536093
|-62.27%
|90 dienų
|$ 0
|--
The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings.
