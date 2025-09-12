Dor (DOR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dor kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DOR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dor kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Dor kainos prognozė
Dor Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dor (DOR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dor galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003509 prekybos kainą 2025 m.

Dor (DOR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dor galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003684 prekybos kainą 2026 m.

Dor (DOR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DOR ateities kaina yra $ 0.003869 su 10.25% augimo norma.

Dor (DOR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DOR ateities kaina yra $ 0.004062 su 15.76% augimo norma.

Dor (DOR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DOR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.004265, o augimo norma – 21.55%.

Dor (DOR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DOR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.004479, o augimo norma – 27.63%.

Dor (DOR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dor kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.007295 prekybos kainą.

Dor (DOR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dor kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.011884 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003509
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003684
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003869
    10.25%
  • 2028
    $ 0.004062
    15.76%
  • 2029
    $ 0.004265
    21.55%
  • 2030
    $ 0.004479
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004703
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004938
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.005185
    47.75%
  • 2034
    $ 0.005444
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005716
    62.89%
  • 2036
    $ 0.006002
    71.03%
  • 2037
    $ 0.006302
    79.59%
  • 2038
    $ 0.006617
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006948
    97.99%
  • 2040
    $ 0.007295
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Dor kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.003509
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.003509
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003512
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.003523
    0.41%
Dor (DOR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DOR kaina yra $0.003509. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dor (DOR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DOR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003509. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dor (DOR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DOR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003512. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dor (DOR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DOR kaina yra $0.003523. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dor kainų statistika

Dor istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dor, dabartinė Dor kaina yra 0.003509USD. Apyvartinė Dor (DOR) pasiūla yra 298.47M DOR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,047,613.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -7.64%
    $ -0.000290
    $ 0.003801
    $ 0.003451
  • 7 dienos
    -36.44%
    $ -0.001278
    $ 0.012328
    $ 0.003452
  • 30 dienų
    -71.63%
    $ -0.002513
    $ 0.012328
    $ 0.003452
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dor kaina pasikeitė $-0.000290, atspindinti -7.64% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dor buvo prekiaujama aukščiausia $0.012328 ir žemiausia $0.003452. Kainos pokytis buvo -36.44%. Ši naujausia tendencija parodo DOR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dor įvyko -71.63%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002513 vertę. Tai rodo, kad DOR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Dor (DOR) kainų prognozės modulis?

Dor Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DOR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dor ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DOR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dor kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DOR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DOR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dor potencialą.

Kodėl DOR kainų prognozė yra svarbi?

DOR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DOR dabar?
Pagal jūsų prognozes, DOR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DOR kainų prognozė?
Remiantis Dor (DOR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DOR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DOR 2026 m.?
1 vieneto Dor (DOR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DOR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DOR kaina 2027 m.?
Dor (DOR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DOR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DOR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dor (DOR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DOR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dor (DOR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DOR 2030 m.?
1 vieneto Dor (DOR) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DOR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DOR kainų prognozė 2040 metams?
Dor (DOR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DOR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.