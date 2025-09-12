Daugiau apie DOOMER

DOOMER kaina (DOOMER)

Neįtraukta į sąrašą

1 DOOMER į USD – tiesioginė kaina:

$0.00037222
-0.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
DOOMER (DOOMER) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:41:24(UTC+8)

DOOMER (DOOMER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.00251701
$ 0
+0.57%

-0.43%

-1.02%

-1.02%

DOOMER (DOOMER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOOMER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOOMER kaina yra $ 0.00251701, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOOMER per pastarąją valandą pasikeitė +0.57%, per 24 valandas – -0.43%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DOOMER (DOOMER) rinkos informacija

$ 320.02K
--
$ 372.08K
860.10M
1,000,000,000.0
Dabartinė DOOMER rinkos kapitalizacija yra $ 320.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOOMER apyvartoje yra 860.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 372.08K

DOOMER (DOOMER) kainos istorija USD

Šiandienos DOOMER kainos pokytis į USD: $ 0.
DOOMER 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DOOMER 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DOOMER 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.43%
30 dienų$ 0-14.45%
60 dienų$ 0+19.89%
90 dienų$ 0--

Kas yra DOOMER (DOOMER)

Doomer is a variation of the Wojak character that is typically characterized as an early 20's male who suffers from depression and has a bleak outlook on the world, in contrast to the 30 Year-Old Boomer. The character is often discussed on various 4chan boards in the context of mental health, drug addiction, economic strife.

DOOMER (DOOMER) išteklius

Oficiali svetainė

DOOMER kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DOOMER (DOOMER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOOMER (DOOMER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOOMER prognozes.

Peržiūrėkite DOOMER kainos prognozę dabar!

DOOMER į vietos valiutas

DOOMER (DOOMER) Tokenomika

Supratimas apie DOOMER (DOOMER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOOMERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DOOMER (DOOMER)

Kiek DOOMER(DOOMER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOOMER kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOOMER į USD kaina?
Dabartinė DOOMER kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DOOMER rinkos kapitalizacija?
DOOMER rinkos kapitalizacija yra $ 320.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOOMER apyvartoje?
DOOMER apyvartoje yra 860.10MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOOMER kaina?
DOOMER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00251701USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOOMER kaina?
DOOMER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DOOMER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOOMER yra --USD.
Ar DOOMER kaina šiais metais kils?
DOOMER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOOMER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:41:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.