Donut kaina (DONUT)

1 DONUT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00455471
-2.00%1D
Donut (DONUT) kainos grafikas realiu laiku
Donut (DONUT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00437272
24 val. žemiausia
$ 0.00472708
24 val. aukščiausia

$ 0.00437272
$ 0.00472708
$ 0.093022
$ 0
+0.05%

-2.00%

+6.21%

+6.21%

Donut (DONUT) realiojo laiko kaina yra $0.00455471. Per pastarąsias 24 valandas DONUT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00437272 iki aukščiausios $ 0.00472708 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DONUT kaina yra $ 0.093022, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DONUT per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -2.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Donut (DONUT) rinkos informacija

$ 948.74K
$ 948.74K$ 948.74K

--
$ 1.03M
208.39M
227,302,502.5553736
Dabartinė Donut rinkos kapitalizacija yra $ 948.74K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DONUT apyvartoje yra 208.39M vienetų, o bendras kiekis siekia 227302502.5553736. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.03M

Donut (DONUT) kainos istorija USD

Šiandienos Donut kainos pokytis į USD: $ 0.
Donut 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003185691.
Donut 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007334212.
Donut 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000599420953678401.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.00%
30 dienų$ -0.0003185691-6.99%
60 dienų$ -0.0007334212-16.10%
90 dienų$ -0.000599420953678401-11.62%

Kas yra Donut (DONUT)

Donut (DONUT) is the native token of r/EthTrader, a unique Ethereum-focused community on Reddit. It powers a SocialFi ecosystem by incentivizing contributions, promoting engagement, and enabling decentralized governance. Donuts are distributed based on user activity, such as posting, commenting, and participating in governance, creating a fair and transparent reward system for contributors. Additionally, DONUT holders have the ability to influence subreddit policies and ecosystem changes. The token also supports initiatives such as tipping, subreddit special memberships, and domain-based identity systems.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Donut (DONUT) išteklius

Oficiali svetainė

Donut kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Donut (DONUT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Donut (DONUT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Donut prognozes.

Peržiūrėkite Donut kainos prognozę dabar!

DONUT į vietos valiutas

Donut (DONUT) Tokenomika

Supratimas apie Donut (DONUT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DONUTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Donut (DONUT)

Kiek Donut(DONUT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DONUT kaina USD valiuta yra 0.00455471USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DONUT į USD kaina?
Dabartinė DONUT kaina USD valiuta yra $ 0.00455471. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Donut rinkos kapitalizacija?
DONUT rinkos kapitalizacija yra $ 948.74KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DONUT apyvartoje?
DONUT apyvartoje yra 208.39MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DONUT kaina?
DONUT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.093022USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DONUT kaina?
DONUT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DONUT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DONUT yra --USD.
Ar DONUT kaina šiais metais kils?
DONUT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DONUT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Donut (DONUT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.