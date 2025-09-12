Daugiau apie DOAI

Dojo Protocol logotipas

Dojo Protocol kaina (DOAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 DOAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00012089
$0.00012089$0.00012089
+2.30%1D
mexc
USD
Dojo Protocol (DOAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:14:59(UTC+8)

Dojo Protocol (DOAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03595159
$ 0.03595159$ 0.03595159

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

+2.31%

+7.08%

+7.08%

Dojo Protocol (DOAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOAI kaina yra $ 0.03595159, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – +2.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dojo Protocol (DOAI) rinkos informacija

$ 54.28K
$ 54.28K$ 54.28K

--
----

$ 120.79K
$ 120.79K$ 120.79K

449.38M
449.38M 449.38M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Dojo Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 54.28K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOAI apyvartoje yra 449.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 120.79K

Dojo Protocol (DOAI) kainos istorija USD

Šiandienos Dojo Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Dojo Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dojo Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dojo Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.31%
30 dienų$ 0-9.93%
60 dienų$ 0-52.28%
90 dienų$ 0--

Kas yra Dojo Protocol (DOAI)

Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation.

Dojo Protocol (DOAI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Dojo Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dojo Protocol (DOAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dojo Protocol (DOAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dojo Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Dojo Protocol kainos prognozę dabar!

DOAI į vietos valiutas

Dojo Protocol (DOAI) Tokenomika

Supratimas apie Dojo Protocol (DOAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dojo Protocol (DOAI)

Kiek Dojo Protocol(DOAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOAI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOAI į USD kaina?
Dabartinė DOAI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dojo Protocol rinkos kapitalizacija?
DOAI rinkos kapitalizacija yra $ 54.28KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOAI apyvartoje?
DOAI apyvartoje yra 449.38MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOAI kaina?
DOAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03595159USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOAI kaina?
DOAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DOAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOAI yra --USD.
Ar DOAI kaina šiais metais kils?
DOAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.