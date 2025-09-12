Daugiau apie DOGNUS

Dognus kaina (DOGNUS)

Neįtraukta į sąrašą

1 DOGNUS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.30%1D
USD
Dognus (DOGNUS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:36:18(UTC+8)

Dognus (DOGNUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.33%

+2.32%

+3.86%

+3.86%

Dognus (DOGNUS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOGNUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGNUS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGNUS per pastarąją valandą pasikeitė +1.33%, per 24 valandas – +2.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dognus (DOGNUS) rinkos informacija

$ 7.38K
$ 7.38K$ 7.38K

--
----

$ 7.38K
$ 7.38K$ 7.38K

51.75B
51.75B 51.75B

51,749,986,649.8227
51,749,986,649.8227 51,749,986,649.8227

Dabartinė Dognus rinkos kapitalizacija yra $ 7.38K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOGNUS apyvartoje yra 51.75B vienetų, o bendras kiekis siekia 51749986649.8227. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.38K

Dognus (DOGNUS) kainos istorija USD

Šiandienos Dognus kainos pokytis į USD: $ 0.
Dognus 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dognus 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Dognus 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.32%
30 dienų$ 0+6.25%
60 dienų$ 0+47.17%
90 dienų$ 0--

Kas yra Dognus (DOGNUS)

A Meme Token on BASE focused on building community for the betterment of the BASE ecosystem.

Dognus (DOGNUS) išteklius

Oficiali svetainė

Dognus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Dognus (DOGNUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Dognus (DOGNUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Dognus prognozes.

Peržiūrėkite Dognus kainos prognozę dabar!

DOGNUS į vietos valiutas

Dognus (DOGNUS) Tokenomika

Supratimas apie Dognus (DOGNUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGNUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Dognus (DOGNUS)

Kiek Dognus(DOGNUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOGNUS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOGNUS į USD kaina?
Dabartinė DOGNUS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Dognus rinkos kapitalizacija?
DOGNUS rinkos kapitalizacija yra $ 7.38KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOGNUS apyvartoje?
DOGNUS apyvartoje yra 51.75BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOGNUS kaina?
DOGNUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOGNUS kaina?
DOGNUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DOGNUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOGNUS yra --USD.
Ar DOGNUS kaina šiais metais kils?
DOGNUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOGNUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:36:18(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.