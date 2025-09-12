Daugiau apie DOGECAUCUS

Doge Caucus kaina (DOGECAUCUS)

Neįtraukta į sąrašą

1 DOGECAUCUS į USD – tiesioginė kaina:

$0.03018387
+2.00%1D
mexc
USD
Doge Caucus (DOGECAUCUS) kainos grafikas realiu laiku
Doge Caucus (DOGECAUCUS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0295543
24 val. žemiausia
$ 0.03031326
24 val. aukščiausia

$ 0.0295543
$ 0.03031326
$ 4.58
$ 0.01271748
--

+1.98%

+2.07%

+2.07%

Doge Caucus (DOGECAUCUS) realiojo laiko kaina yra $0.03018387. Per pastarąsias 24 valandas DOGECAUCUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0295543 iki aukščiausios $ 0.03031326 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGECAUCUS kaina yra $ 4.58, o žemiausia – $ 0.01271748.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGECAUCUS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.98%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.07%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Doge Caucus (DOGECAUCUS) rinkos informacija

$ 30.18K
--
$ 30.18K
1.00M
1,000,000.0
Dabartinė Doge Caucus rinkos kapitalizacija yra $ 30.18K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOGECAUCUS apyvartoje yra 1.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.18K

Doge Caucus (DOGECAUCUS) kainos istorija USD

Šiandienos Doge Caucus kainos pokytis į USD: $ +0.00058664.
Doge Caucus 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0035141480.
Doge Caucus 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0021955505.
Doge Caucus 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00058664+1.98%
30 dienų$ -0.0035141480-11.64%
60 dienų$ -0.0021955505-7.27%
90 dienų$ 0--

Kas yra Doge Caucus (DOGECAUCUS)

The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.

Doge Caucus (DOGECAUCUS) išteklius

Oficiali svetainė

Doge Caucus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Doge Caucus (DOGECAUCUS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Doge Caucus (DOGECAUCUS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Doge Caucus prognozes.

Peržiūrėkite Doge Caucus kainos prognozę dabar!

DOGECAUCUS į vietos valiutas

Doge Caucus (DOGECAUCUS) Tokenomika

Supratimas apie Doge Caucus (DOGECAUCUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGECAUCUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Doge Caucus (DOGECAUCUS)

Kiek Doge Caucus(DOGECAUCUS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOGECAUCUS kaina USD valiuta yra 0.03018387USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOGECAUCUS į USD kaina?
Dabartinė DOGECAUCUS kaina USD valiuta yra $ 0.03018387. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Doge Caucus rinkos kapitalizacija?
DOGECAUCUS rinkos kapitalizacija yra $ 30.18KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOGECAUCUS apyvartoje?
DOGECAUCUS apyvartoje yra 1.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOGECAUCUS kaina?
DOGECAUCUS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.58USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOGECAUCUS kaina?
DOGECAUCUS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01271748USD.
Kokia yra DOGECAUCUS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOGECAUCUS yra --USD.
Ar DOGECAUCUS kaina šiais metais kils?
DOGECAUCUS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOGECAUCUS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.