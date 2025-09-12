DOGAI kaina (DOGAI)
DOGAI (DOGAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOGAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGAI kaina yra $ 0.010174, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – +23.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė DOGAI rinkos kapitalizacija yra $ 754.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOGAI apyvartoje yra 999.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 999771878.7446972. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 754.08K
Šiandienos DOGAI kainos pokytis į USD: $ +0.00014485.
DOGAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DOGAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DOGAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00014485
|+23.79%
|30 dienų
|$ 0
|-6.93%
|60 dienų
|$ 0
|+6.04%
|90 dienų
|$ 0
|--
DOGAI: The AI-Powered Memecoin That’s Pawsitively Revolutionary! DOGAI is an exciting new memecoin on the Solana blockchain that combines the power of artificial intelligence with the fun and creativity of meme culture. Designed to bring a new level of engagement and accessibility to cryptocurrency, DOGAI is more than just a coin; it’s a community-driven project that brings AI-enhanced joy to the world of digital assets. Our mission is to make cryptocurrency fun, accessible, and full of AI-enhanced belly rubs. Whether you're new to crypto or a seasoned trader, DOGAI offers a light-hearted yet innovative way to explore the digital economy. We believe that financial technology doesn’t have to be dry or intimidating, and DOGAI is here to prove that by blending cutting-edge AI with the universal appeal of memes.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.