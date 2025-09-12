Daugiau apie DOGAI

DOGAI kaina (DOGAI)

1 DOGAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00075374
$0.00075374$0.00075374
+23.70%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
DOGAI (DOGAI) kainos grafikas realiu laiku
DOGAI (DOGAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.010174
$ 0.010174$ 0.010174

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

+23.79%

+8.96%

+8.96%

DOGAI (DOGAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DOGAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DOGAI kaina yra $ 0.010174, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DOGAI per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – +23.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DOGAI (DOGAI) rinkos informacija

$ 754.08K
$ 754.08K$ 754.08K

--
----

$ 754.08K
$ 754.08K$ 754.08K

999.77M
999.77M 999.77M

999,771,878.7446972
999,771,878.7446972 999,771,878.7446972

Dabartinė DOGAI rinkos kapitalizacija yra $ 754.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DOGAI apyvartoje yra 999.77M vienetų, o bendras kiekis siekia 999771878.7446972. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 754.08K

DOGAI (DOGAI) kainos istorija USD

Šiandienos DOGAI kainos pokytis į USD: $ +0.00014485.
DOGAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DOGAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DOGAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00014485+23.79%
30 dienų$ 0-6.93%
60 dienų$ 0+6.04%
90 dienų$ 0--

Kas yra DOGAI (DOGAI)

DOGAI: The AI-Powered Memecoin That’s Pawsitively Revolutionary! DOGAI is an exciting new memecoin on the Solana blockchain that combines the power of artificial intelligence with the fun and creativity of meme culture. Designed to bring a new level of engagement and accessibility to cryptocurrency, DOGAI is more than just a coin; it’s a community-driven project that brings AI-enhanced joy to the world of digital assets. Our mission is to make cryptocurrency fun, accessible, and full of AI-enhanced belly rubs. Whether you're new to crypto or a seasoned trader, DOGAI offers a light-hearted yet innovative way to explore the digital economy. We believe that financial technology doesn’t have to be dry or intimidating, and DOGAI is here to prove that by blending cutting-edge AI with the universal appeal of memes.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

DOGAI (DOGAI) išteklius

Oficiali svetainė

DOGAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DOGAI (DOGAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DOGAI (DOGAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DOGAI prognozes.

Peržiūrėkite DOGAI kainos prognozę dabar!

DOGAI į vietos valiutas

DOGAI (DOGAI) Tokenomika

Supratimas apie DOGAI (DOGAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DOGAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DOGAI (DOGAI)

Kiek DOGAI(DOGAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DOGAI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DOGAI į USD kaina?
Dabartinė DOGAI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DOGAI rinkos kapitalizacija?
DOGAI rinkos kapitalizacija yra $ 754.08KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DOGAI apyvartoje?
DOGAI apyvartoje yra 999.77MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DOGAI kaina?
DOGAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.010174USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DOGAI kaina?
DOGAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DOGAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DOGAI yra --USD.
Ar DOGAI kaina šiais metais kils?
DOGAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DOGAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
