Djed logotipas

Djed kaina (DJED)

Neįtraukta į sąrašą

1 DJED į USD – tiesioginė kaina:

$0.996666
$0.996666
-0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Djed (DJED) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:09:48(UTC+8)

Djed (DJED) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.985083
$ 0.985083
24 val. žemiausia
$ 1.008
$ 1.008
24 val. aukščiausia

$ 0.985083
$ 0.985083

$ 1.008
$ 1.008

$ 1.28
$ 1.28

$ 0.725782
$ 0.725782

-0.16%

-0.35%

+0.55%

+0.55%

Djed (DJED) realiojo laiko kaina yra $0.996666. Per pastarąsias 24 valandas DJED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.985083 iki aukščiausios $ 1.008 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DJED kaina yra $ 1.28, o žemiausia – $ 0.725782.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DJED per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – -0.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.55%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Djed (DJED) rinkos informacija

$ 4.01M
$ 4.01M

--
--

$ 4.01M
$ 4.01M

4.02M
4.02M

4,019,107.3
4,019,107.3

Dabartinė Djed rinkos kapitalizacija yra $ 4.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DJED apyvartoje yra 4.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 4019107.3. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.01M

Djed (DJED) kainos istorija USD

Šiandienos Djed kainos pokytis į USD: $ -0.0035103409121101.
Djed 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0072244331.
Djed 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0011028109.
Djed 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0035103409121101-0.35%
30 dienų$ -0.0072244331-0.72%
60 dienų$ +0.0011028109+0.11%
90 dienų$ 0--

Kas yra Djed (DJED)

Djed (DJED) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Djed kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Djed (DJED) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Djed (DJED) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Djed prognozes.

Peržiūrėkite Djed kainos prognozę dabar!

DJED į vietos valiutas

Djed (DJED) Tokenomika

Supratimas apie Djed (DJED) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DJEDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Djed (DJED)

Kiek Djed(DJED) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DJED kaina USD valiuta yra 0.996666USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DJED į USD kaina?
Dabartinė DJED kaina USD valiuta yra $ 0.996666. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Djed rinkos kapitalizacija?
DJED rinkos kapitalizacija yra $ 4.01MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DJED apyvartoje?
DJED apyvartoje yra 4.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DJED kaina?
DJED pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.28USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DJED kaina?
DJED pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.725782USD.
Kokia yra DJED prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DJED yra --USD.
Ar DJED kaina šiais metais kils?
DJED šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DJED kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:09:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.