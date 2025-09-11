Daugiau apie DSTRX

Districts kaina (DSTRX)

1 DSTRX į USD – tiesioginė kaina:

$0.04115279
+1.20%1D
USD
Districts (DSTRX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:09:27(UTC+8)

Districts (DSTRX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04006649
24 val. žemiausia
$ 0.04166713
24 val. aukščiausia

$ 0.04006649
$ 0.04166713
$ 0.067029
$ 0.02729575
-0.14%

+1.26%

+4.80%

+4.80%

Districts (DSTRX) realiojo laiko kaina yra $0.04115184. Per pastarąsias 24 valandas DSTRX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04006649 iki aukščiausios $ 0.04166713 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DSTRX kaina yra $ 0.067029, o žemiausia – $ 0.02729575.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DSTRX per pastarąją valandą pasikeitė -0.14%, per 24 valandas – +1.26%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Districts (DSTRX) rinkos informacija

$ 5.06M
--
$ 5.14M
123.05M
125,000,000.0
Dabartinė Districts rinkos kapitalizacija yra $ 5.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DSTRX apyvartoje yra 123.05M vienetų, o bendras kiekis siekia 125000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.14M

Districts (DSTRX) kainos istorija USD

Šiandienos Districts kainos pokytis į USD: $ +0.00051034.
Districts 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0104698552.
Districts 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0046698449.
Districts 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

Laikotarpis
Šiandien$ +0.00051034+1.26%
30 dienų$ -0.0104698552-25.44%
60 dienų$ -0.0046698449-11.34%
90 dienų$ 0--

Kas yra Districts (DSTRX)

Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications.

Districts (DSTRX) išteklius

Districts kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Districts (DSTRX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Districts (DSTRX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Districts prognozes.

Peržiūrėkite Districts kainos prognozę dabar!

DSTRX į vietos valiutas

Districts (DSTRX) Tokenomika

Supratimas apie Districts (DSTRX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DSTRXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Districts (DSTRX)

Kiek Districts(DSTRX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DSTRX kaina USD valiuta yra 0.04115184USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DSTRX į USD kaina?
Dabartinė DSTRX kaina USD valiuta yra $ 0.04115184. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Districts rinkos kapitalizacija?
DSTRX rinkos kapitalizacija yra $ 5.06MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DSTRX apyvartoje?
DSTRX apyvartoje yra 123.05MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DSTRX kaina?
DSTRX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.067029USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DSTRX kaina?
DSTRX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02729575USD.
Kokia yra DSTRX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DSTRX yra --USD.
Ar DSTRX kaina šiais metais kils?
DSTRX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DSTRX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Districts (DSTRX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

